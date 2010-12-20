-TAK 37. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYOR LEFKOŞA (A.A) - 20.12.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, 'Kıbrıs Türkünün mücadelesinin devam ettiğini ve Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) şiddetle ihtiyaç olduğunu'' söyledi. TAK'ın 37. kuruluş yıldönümü kapsamında TAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdürü Perihan Aziz ile diğer ajans yöneticileri, Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, Başbakan İrsen Küçük, Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Kaya Türkmen'i ayrı ayrı ziyaret etti. Hasan Bozer, heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, TAK'ın 21 Aralık 1973'te kurulduğunu hatırlatarak, TAK'ın kuruluş öyküsünün Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluş öyküsüne çok benzediğini belirtti. Bozer, AA'nın da, milli mücadele sonrasında Anadolu halkının sorunlarını, haklılığını, mücadeledeki olayı, gerek Türk halkı gerekse dünya kamuoyuyla paylaşabilmek için kurulduğunu söyledi. Kıbrıs'ta mücadelenin hala devam ettiğini ve böyle bir ajansa şiddetle ihtiyaç olduğunu kaydeden Bozer, ajansın kurulmasının önemine dikkati çekti. -BAŞBAKAN KÜÇÜK- Başbakan İrsen Küçük de ajansın yeni yaşını kutlayarak, TAK'ın kuruluş sancılarını, Kıbrıs Türkü halkının varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün ve 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ajansı kurma çalışmalarını hatırladığını anlattı. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ile TAK'ın 10 yıl arayla kurulduğunu ve aynı davaya hizmet ettiklerini ifade eden Küçük, TAK'ı da BRTK'dan ayırmadığını belirtti. Küçük, Kıbrıs Türkünün önce BRTK sonra da TAK ile haklı sesinin dünyaya duyurulduğunu ve bu noktaya gelmesinin rastlantı olmadığını kaydetti. KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün de ajansın yaptığı görevin çok önemli olduğunu, sıkıntılarla da olsa TAK'ın Kıbrıs Türk halkına ve basınına verdiği hizmetlerin çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini söyledi. -BÜYÜKELÇİ TÜRKMEN'DEN DESTEK- Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Kaya Türkmen ise, TAK'ın Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde çok önemli bir yeri olduğuna işaret ederek, ajansın çalışırken gösterdiği fedakarlıkların herkes tarafından bilindiğini kaydetti. TAK'ın ciddi altyapı sorunları olduğuna değinen Büyükelçi Türkmen, bina yetersizliğinin ve diğer eksiklerin giderilmesi gerektiğini ve bunun için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı. TAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdürü Perihan Aziz de ziyaretlerde yaptığı konuşmada, TAK'ın 37. kuruluş yıldönümü nedeniyle geleneksel ziyaretlerini yaptıklarını belirterek, TAK'ın bir ihtiyaca yanıt vermek için Kıbrıs Türk halkının kurtuluş savaşı niteliğindeki mücadelesinde, onun sesini dünyaya doğru ve etkili şekilde duyurma göreviyle kurulduğunu anlattı. Aziz, ajansın bu görevini farklı boyutlarda da olsa hala yerine getirdiğini ve yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı. Perihan Aziz, ''medya çağında ajansın çağdaş ve donanımlı olarak dünya haber ajansları içindeki yerini alması için bugün yaptıklarını asla yeterli görmediklerini'' belirterek, ''hep daha ileriye, daha güzele, çok sesli bir habercilik anlayışıyla yürümeye devam edeceklerini, ancak bu yolda temel amaçlarını hiç unutmayacaklarını'' söyledi.