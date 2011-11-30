-Tajik Air İstanbul seferlerini yeniden başlatıyor TAŞKENT (A.A) - 30.11.2011 - Tacikistan'ın Tajik Air havayolları şirketi, gelecek hafta Duşanbe-İstanbul seferlerini yeniden başlatıyor. Tajik Air şirketinden yapılan açıklamada, şirketin yaklaşık 1 yıllık aradan sonra Duşanbe-İstanbul seferlerini yeniden başlatacağı bildirildi. Açıklamada, Duşanbe-İstanbul seferlerinin 7 Aralık'tan itibaren haftada bir kez çarşamba günleri yapılacağı belirtildi. Tajik Air'in, geçen yıl yolcu sayısının azalmasından dolayı İstanbul seferlerini durdurduğu hatırlatıldı.