TAJEV Hatay'da 2500 kişiye sağlık taraması gerçekleştirdi

HATAY, (DHA) - TÜRK-Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV), sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında sağlık taramalarına devam etti. TAJEV “Sadece Benim İçin\" projesinin 5. durağı Hatay\'da, kadınlara sağlık taraması yaparak eğitimler verdi.

Toplumda farkındalığı arttırarak, jinekolojik hastalıklara dikkat çekmeyi amaçlayan Türk-Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV), sosyal sorumluluk etkinliklerine Hatay\'da devam etti. TAJEV “Sadece Benim İçinö projesi ile anne ve bebek ölümlerini azaltmak, evde doğumları önlemek, gebelik takibinin düzenli yapılmasının önemini vurgulamak, rahim ağzı kanseri hastalığında erken teşhis ve aşılamanın önemine dikkat çekmek amacı ile Hatay\'da 500\'ü kadın olmak üzere 2500 kişiye eğitimler vererek sağlık taramasından geçirdi.

Türkiye\'nin önde gelen jinekologlarının katıldığı proje kapsamında kadınlara; ücretsiz jinekolojik muayene, meme - yumurtalık ve rahim ağzı kanserine ilişkin pap-smear ön tarama testleri ile taramalar yapıldı. Ayrıca, tüm katılımcılara anne-bebek ölümlerinin en aza indirilmesi amacı ile eğitimler verildi.

Proje hakkında bilgi veren TAJEV Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, toplum sağlığının yayılması için en büyük görevin kadınlara düştüğünü belirterek, kadınların bilinçlenmesi ile sağlıklı nesiller yetişebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Cihat Ünlü sözlerine şöyle devam etti: \"Sadece Benim İçin\' projesi ile bugüne kadar 5 bölgede 2000 kadına ulaştık. Gebelik ve doğum süreci ile rahim ağzı kanseri, sadece kadınlarımızı değil toplumun her kesimini ilgilendiriyor. Ülkemizin her bölgesine bu projeyi ulaştırmayı hedefliyoruz. Büyük önem arz eden bu proje, anne ve anne adaylarını bilgilendirdiği gibi, sağlık taramalarıyla da var olan sağlık problemlerinin belirlenmesinde örnek bir çalışma teşkil ediyor.\"

DOĞUMLARDA KADIN ÖLÜMLERİ SON 10 YILDA YÜZDE 50 AZALDI

Prof.Dr. Cihat Ünlü, gebelik kayıpları hakkında da şunları söyledi: \"Özellikle Sağlık Bakanlığının yaptığı çalışmalar ve TAJEV gibi kuruluşların katkısı ile son yıllarda, doğum ve sonrasında anne ölümleri azaldı. 2005 yılında gerçekleşen doğumlarda, anne ölüm oranı, yüz binde 28,5 iken 2016 yılında yüz binde 14,7\'ye geriledi. Avrupa genelinde ise bu rakam yüz binde 10. Ülkemizde 2016 yılında doğumlarda, 193 anne ölümü gerçekleşti. Tabii ki bu rakamın gelecek yıllarda düşmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Anne ölümlerinin nedenlerine baktığımızda ise; en önemli sebeplerin, kalp ve damar hastalıklarının etkisi ve bilgi eksikliği ile düzenli kontrollere gidilmemesi olarak söyleyebiliriz.\"

TÜRKİYE\'DE 10 KADINDAN 1\'İ JİNEKOLOĞA GİDİYOR

Prof.Dr. Cihat Ünlü sözlerine şöyle devam etti: \"TAJEV olarak en önemli hedeflerimizden ve görevlerimizden biri, jinekoloğa giden kadın sayısını arttırmak. Amerika\'da 10 kadından 3\'ü, İskandinav ülkelerinde 10 kadından 7\'si düzenli olarak jinekoloğa giderken, Türkiye\'de 10 kadından sadece 1\'i düzenli olarak jinekoloğa gidiyor. Maalesef ülkemizde bu rakam düşük. Bu sayının artması bizim çok önemli.\"

2016 YILINDA 1.309.771 DOĞUM GERÇEKLEŞTİ

Gerçekleşen doğumlar hakkında bilgi veren TAJEV Başkanı Prof.Dr. Cihat Ünlü, 2016 yılında Türkiye\'de toplam 1.309.771 doğumun yapıldığını söyledi. Doğumların yüzde 53,1\'inin ameliyat yolu ile yapıldığını belirten Ünlü , normal doğum oranın yüzde 6,9 olduğunu sözlerine ekledi.

GRİP AŞISI ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye\'de yaşanan sorunlar hakkında bilgi paylaşılan konferansta; gebelikte grip aşısının önemine vurgu yapıldı. 2016 yılında gebelikte gerçekleşen ölümlerin en önemli sebeplerinden biri olarak gebelikte yaşanan grip hastalığı olarak gösterildi. 2016 yılında 21 anne adayının grip hastalığı etkisi ile hayatını kaybettiği vurgulandı. Eğitimlerde anne adaylarının grip aşısı olması gerektiği bilgisi verildi.

RAHİM AĞZI KANSERİ ÖNLENEBİLİR HASTALIKTIR

Eğitimler ve konferanslarda katılımcılara, rahim ağzı kanseri hakkında da bilgiler verildi. Dünya ölçeğinde kadınlarda en sık görülen üçüncü, Türkiye\'de onuncu kanser türü olan rahim ağzı kanserinin, önlenebilir bir hastalık olduğu vurgulanırken, kadınların bu tehlikeli hastalık türünden aşılanma ve taramalar yolu ile korunabileceği anlatıldı.