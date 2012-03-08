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Spor

Taiwo sezon sonu Milan'dan Fener'e mi gelecek?

Milan'dan QPR'a kiralanan Taiwo'nun menajeri "Yolumuz Türkiye olabilir" dedi

08 Mart 2012 11:22

 

T24 - Fenerbahçe'nin sezon başında Milan'dan alamadığı Taiwo, İngiltere'nin QPR takımına kiralık gitti. Menajer Parisi, "Yolumuz Türkiye olabilir" dedi.

F.Bahçe'nin çok istemesine rağmen alamadığı Taye Taiwo yeniden gündemde. Milan'ın sezon başında Queens Park Rangers'a kiraladığı Nijeryalı sol bekin menajeri Fabio Parisi, "Taye sezon sonunda Milan ile bağlarını koparacak. Türkiye'ye (F.Bahçe) veya Tottenham'a gidebilir. Kararımızı sezon sonuna doğru vereceğiz" açıklaması yaptı.


Aldığı 335 bin Euro sorun


MTNfootball.com'a konuşan Parisi, Taiwo'nun ayda aldığı 335 bin Euro'nun yarısını Milan'ın ödediğini belirterek, "Milan bu yükten kurtulmak istiyor. QPR de bu paranın tamamını vermiyor. Böyle baktığımızda Taye'nin F.Bahçe'ye gitme olasılığı yükseliyor" diye konuştu. 27 yaşındaki oyuncunun İngiltere'de kalmak istemesine rağmen cazip bir teklif almadığı öğrenildi.

 

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