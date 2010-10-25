-TAİ, YOLCU UÇAĞI ÜRETMEK İÇİN ORTAK ARIYOR ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - Bölgesel yolcu uçağı yapmak için arayışlarda bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI), ortaklık yapmak için Kanadalı firmalarla görüşmelere başladı. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın heyetinde Kanada ziyaretine katılan TAI Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, Çağlayan ile birlikte dünyanın en büyük havacılık şirketleri olan Kanadalı Bombardier ve Goodrich fabrikalarını gezdi. Şirket temsilcileri Dörtkaşlı ile işbirliği olanakları konusunda görüş alışverişinde bulundular ve tekliflerini ilettiler. TAI Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı yaptığı açıklamada, Bombardier'in Türk Hava Yolları'nın (THY) bölgesel yolcu uçağı ihtiyacını karşılayabilecek şirketlerden birisi olduğunu, dolayısıyla Bombardier ile de diğer aday firmalarla olduğu gibi işbirliği arayışı içinde bulunduklarını söyledi. Kademe halinde TAI'nin sorumluluğunun artacağı bir işbirliğinden bahsettiğini anlatan Dörtkaşlı, ''Bu işbirliği kısa vadede biraz daha fazla oranda üretimlerine destek olma ve dış ticaret dengesini temin edici bir aktivitede bulunmak, orta vadede uçağın teslimatını Türkiye'den yapmak, uzun vadede de ortak bir uçağı birlikte geliştirmek şeklinde olacak'' diye konuştu. Türkiye pazarının giderek büyüdüğüne işaret eden TAI Genel Müdürü, 2023 yılında TAI'nın kendi uçağını veya bir şirketle ortak uçağı üretmek istediklerini vurguladı. Dörtkaşlı, ''Bu ortaklıktan meramım benim önemli, ciddi bir ortaktan bahsediyorum. Yani (bu bizim) diyebileceğimiz cinsten bahsediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında bölgesel yolcu, sivil uçağımızı tasarlamış ve üretmiş olmayı hedefliyoruz'' dedi. Bu çerçevede Kanadalı firmaların yanı sıra 2-3 firma ile görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Dörtkaşlı, bazı havacılık projelerine yalnız gittiklerini, fakat bölgesel yolcu uçağı konusunda bir ortağın ticari açıdan da faydası olacağını söyledi. Dörtkaşlı, ''Bu Bombardier olabilir, bu segmentte ürün sahibi olan bir başka ülkenin firması da olabilir. Bunların hepsiyle çalışıyoruz. Bombardier ile ise bu konuda ciddi bir paraf atma noktasına geldik. Ama imzaya çevrilmesi için THY'nin alım gücünden de yararlanmamız gerekiyor. Dolayısıyla THY'nin seçimi burada belirleyici olacaktır. Yani tedarik makamı belirleyici olacak'' diye konuştu. Bu arada dünyanın en büyük uzay, hava, savunma tedarikçisi Kanadalı Goodrich de helikopter konusunda birlikte çalışmak için TAI'ye teklif sundu. Önümüzdeki 10 yılda dünyada 5 bin 500 helikopter yapılacağını düşündüklerini belirten Goodrich Başkan Yardımcısı Regis M. Falinski, TAI ile bu konuda ortaklık yapabileceklerini bildirdi. Falinski, söz konusu işbirliği ve diğer ortaklıkları görüşmek üzere önümüzdeki Aralık ayında Türkiye'ye geleceklerini de söyledi.