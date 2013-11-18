'Tahvil yatırımcıları yüksek faiz oranlarına hazırlanmalı'

Barclays Capital Barclays Capital ABD Toplam Tahvil Endeksi Eylül başında yıllık bazda yüzde 3,9 aşağıda açıklanmasınn ardından, geçen haftanın başında açıklanan değerin yüzde 1,8 düşük olduğu belirtildi. Bu durum tahvil fonu yöneticilerinin yatırımcılara gelecek yılda faiz oranlarının sürekliği artacağı uyarısında bulunmasına sebep oldu. Diğer yandan fon yöneticileri bu artışın daha kademeli olacağını belirttiler.

Wall Street Journal Türkçe'nin haberine göre, hükümet ve şirket tahvillerinin toplam getirilerini takip eden önemli bir gösterge olan Barclays Capital Barclays Capital ABD Toplam Tahvil Endeksi Eylül başında yıllık bazda yüzde 3,9 aşağıdaydı. Geçen haftanın başındaysa yalnızca yüzde 1,8 düşüktü.

Ancak tahvil fonu yöneticileri yatırımcıların gelecek yılda faiz oranlarının sürekli artması ve muhtemelen daha fazla kayıp için hazırlanması gerektiği uyarısını yaptı.

Buna karşın iyi haberse fon yöneticilerinin bu yıl görülen yükselişe göre daha kademeli bir yükseliş bekliyor olması.

Yatırımcıların, uzun vadeli hükümet tahvilleri gibi, tahvil piyasasının faiz oranlarına hassas köşelerinden kaçınmaya göre konumlanmış bir tahvil portföyü tercih etmesi bu etkiyi azaltacaktır. Kısa vadeli şirket tahvili fonları ya da Amerikan olmayan tahvil fonları çekici getiriler sunmanın yanında düşen fiyatlardan kaynaklanan tehlikeyi azaltabilir.

Kademeli bir yükseliş beklenmesinin nedeni: Fed'in yüklü miktarlarda hükümet tahvili alarak ekonomiyi destekleme gayretinde beklenen değişime rağmen ekonominin halen durgun olması ve düşük enflasyon faiz oranlarını dizginleyecek.

"Parasal genişleme" olarak da bilinen bu alımlar tahvil fiyatlarıyla tersine hareket eden tahvil getirilerinin rekor düşük seviyelerde kalmasında kilit görevdeydi.

Tahvil piyasası geçen yaza kadar oldukça kasvetli görünüyordu. Sorun Mayıs ayında, ekonomide düzelme sinyalleri gelmeye başlamışken, Fed Başkanı Ben Bernanke Fed'in piyasadan her ay 85 milyar dolarlık tahvil aldığı genişlemeyi bu yıl azaltabileceğini söyleyerek yatırımcıları hazırlıksız yakaladığında başladı

Sonuç tahvil piyasasına sert bir elden çıkarım şeklinde yansıdı. 10 yıllık Hazine tahvillerinin Mayıs ayında yüzde 1,62 ile 2013'ün en düşük seviyesinde olan getirileri 5 Eylül'de yüzde 2,98 ile yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesindeydi.

O zamandan bu yana ekonomi konusunda gelen haberler azaldı. Fed genişlemesine devam ederek Wall Street'teki birçok yatırımcıyı şaşırttı ve tahvil piyasası bir miktar toparlandı. 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi geçen hafta 2,7 seviyesindeydi.

Fon yöneticileri ilerisi için ekonomik faaliyet durgun olduğu sürece Fed'in genişlemeye daha yavaş son vermek için elinden gelen her şeyi yapacağını söylüyor.

Fed aynı zamanda 2015'e kadar kısa vadeli faiz oranlarını arttırmayı planlamadığını açıkladı ki bu da daha kısa vadeli tahvil getirilerini şu anki seviyelerde tutmaya yardımcı olacaktır. Bu bir yandan özellikle güvenli yatırımlara yönelen yatırımcıların enflasyonun üzerine çıkan getiriler elde edemeyeceği anlamına gelirken diğer yandan artmakta olan uzun vadeli faiz oranlarına karşı güvenli bir liman da sağlıyor.

4,1 trilyon dolar yönetmekte olan yatırım devi BlackRock'tan baş sabit gelir yatırım stratejisti Jeffrey Rosenberg, Mayıs ve Haziran'daki gibi kaybetmeye devam edip etmeyeceğini merak eden yatırımcılar için "yanıt evet ancak o kadar hızlı değil. İki yıl yerine birkaç yıl içinde olacak." dedi.

2,5 milyar dolar yönetmekte olan Loomis Sayles Küresel Tahvil Fonu'nan Lynda Schweitzer, konu faiz oranlarının artması olduğunda tahvil piyasasının bu zamanı yarıladığı görüşünde. 10 yıllık tahvillerin 2014'te 3,25 ve 3,5 arasında zirve yapacağını düşünen Schweitzer, "Gelecek yıl için faiz oranlarında büyük miktarda ayarlama yaptık," dedi.