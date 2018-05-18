Tahvil faizleri hız kesmiyor, dolar yeniden 4.50'yi zorluyor

Haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlayan dolar/TL'de aşağı yönlü denemeler sınırlı kaldı, gün içinde 4.4902 TL’yi gören dolar TSİ 15:00 civarında yeniden yükselişe geçti. Dün küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 1,01 artışla 4,4589'dan tamamlamıştı.

Teknik açıdan dolar/TL'de tarihi zirvesi konumundaki 4,5011'in direnç konumuna geldiğini söyleyen analistler, 4,40'ın ise kısa vadede destek olarak öne çıkabileceğini dile getirdi.

ABD faizlerindeki yükseliş, seçim dönemi öncesi artan harcamaların bütçeyi baskılayacağı endişesi ve TL'deki değer kaybının da etkisiyle gösterge 10 yıllık tahvilde işlem bazında bileşik faiz bugün yüzde 15 seviyesini test etti.

Gün içinde TCMB Beklenti Anketi de açıklandı. Merkez Bankası anketine göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10.07’den yüzde 11.07’ye yükseldi. 2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,22 TL iken, bu anket döneminde 4,44 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,33 TL ve 4,58 TL olarak gerçekleşti.