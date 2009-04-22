Tahtta poz veren pornocu Kraliyet koruması

İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in korumalarından biri tahtta poz verip fotoğraf çektirmek, Kraliyet Sarayı'ndaki soyunma odalarında porno film alışverişi yapmak, dolandırıcılık, haksız kazanç elde etmek ve sarhoşken silahıyla oynamak gibi suçlardan yargılanıyor.



Paul Page adlı Kraliyet korumasının yargılandığı dava sırasında kürsüye gelen tanıkların verdikleri ifadeler sonucunda, Scotland Yard'ın Buckingham ve St James's saraylarının korumasından sorumlu Kraliyet Koruma Birimi elemanlarının görev sınasında uyudukları, kumar oynadıkları ve arkadaşlarıyla yakınlarını Kraliyet ailesinin bahçe partilerine kaçak olarak soktukları da ortaya çıktı.



Tanık ifadeleri sonucunda koruma görevlilerinin ayrıca yakınlarına, Londra'nın merkezine yaptıkları alışveriş ziyaretleri sırasında otomobillerini Kraliyet'e ait sarayların bahçelerine bedava park etme imkanı tanıdıkları da anlaşıldı.



Bu arada, yargılanan 37 yaşındaki koruma Paul Page'in Saray'dan idare ettiği bir dolandırıcılık şebekesi yoluyla 3 milyon sterline ulaşan haksız kazanç elde ettiği de öne sürüldü.



Page'in bu kazancı, kurduğu sahte bir inşaat firmasının hayali sitelerindeki evleri bazı kişilere satarak elde ettiği iddia ediliyor.



Lüks bir yaşam sürdüğü, aralarında Porsche marka spor otomobilin de bulunduğu büyük bir otomobil filosuna sahip olduğu belirtilen Page'in, 20'ye yakın meslektaşını dolandırdığı ve bu kişilerden de yaklaşık 1,3 milyon sterline yakın para elde ettiği öne sürülüyor.



Page'in avukatı ise müvekkilini, Saray personeli arasında kuralların çiğnenmesi ve limitlerin zorlanmasının bir kültür haline geldiğini belirterek savunurken, bu tür davranışlarda bulunan tek Saray personelinin Page olmadığını, sadece onun ön plana çıkartıldığını iddia etti.

