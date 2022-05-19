Tahtta 70'inci yıl kutlamaları: Kraliçe Elizabeth için düzenlenecek konserde yıldızlar geçiti olacak

Tahttaki 70’inci yılını kutlayacak Kraliçe 2. Elizabeth için düzenlenecek Platin Jübile konserinde sahne alanacak isimler belli oldu.

BBC’nin aktardığı habere göre, Buckingham Sarayı önünde 4 Haziran’da gerçekleşecek Platin Jübile konserinde Diana Ross, Adam Lambert, Duran Duran, Sir Rod Stewart, Brian May, Alicia Kays, Hans Zimmer ve Eurovision’dan Sam Ryder sahne alacak.

Kraliçe’nin tahttaki 70’inci yıl konserinde Craig David, Andrea Bocelli, Sigala ve Nile Rogers da yer alacak.

Elton John’un performansı da etkinlikte gösterilse de sanatçının Avrupa turnesinde olması nedeniyle kayıt kullanılacak.

Konser, Kraliçe Elizabeth onuruna düzenlenen dört günlük Platin Jübile etkinliklerinin bir parçası olacak.