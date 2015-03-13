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Tahtaya 'Berkin Elvan nerede' yazan iki öğrenci disipline gönderildi

Çağdaş Hukukçular Derneği, İzmir Atatürk Lisesi'nde, haklarında disiplin soruşturması açılan iki öğrencinin sindirilmeye çalışıldığını söyledi

13 Mart 2015 20:11

İzmir Atatürk Lisesi'nde, Berkin Elvan'ın ölüm yıldönümünde, tahtaya ismini yazıp "nerede" diye soran iki öğrenci hakkında disiplin soruşturması açıldı. 

DHA'nın haberine göre, Atatürk Lisesi’ne devam eden B.A. ile arkadaşı, iki gün önce, Gezi protestoları sırasında, polisin attığı gaz kapsülü nedeniyle 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014 tarihinde hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölüm yıldönümünde, sınıf tahtasına, ismini yazdıktan sonra “nerede” diye sordu.

Bu yazıyı farkeden okul idaresi de, B.A. ve arkadaşı hakkında disiplin soruşturması başlattı. Olayın ardından öğrencilerden birinden de yaptığından pişman olduğuna ilişkin yazı alındığı da ileri sürüldü.

 

'Öğrenciler sindirilmeye çalışılıyor'

 

Soruşturmadan haberdar olan Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi de, tepkisini yazılı açıklamayla duyurdu. Çağdaş Hukukçular Derneği adına yapılan açıklamada, “Öğrencileriniz vicdanını dinledi. Bunun için, okul yönetiminiz tarafından soruşturmayla sindirilmeye, cezalandırılmaya çalışılıyorlar. 1888 yılında kurulan bu köklü okul adaletsizliğin değil, vicdanlı, onurlu öğrencilerinin yanında olmalıdır. Sizler, yüz akı bu çocuklarla ancak gurur duymalısınız.

Meşru ve haklı talepleri dile getiren öğrencilere açılan soruşturmalar, ifade özgürlüğüne yönelmiş açık bir saldırıdır. Bir eğitim kurumu için utanç vesilesi olan bu soruşturmalar derhal geri çekilmelidir. Bu okulun onurlu öğrencilerini cezalandıramazsınız. Binlerce mezununuz, İzmir Atatürk Lisesi’nde öğrenim görmekle gurur duyan binlerce öğrenciniz okullarına bu kara lekenin sürülmesine izin vermeyeceklerdir. Onlara da buradan çağrımızdır, Berkin’in arkadaşlarına sahip çıkın. İzmir Atatürk Lisesi’ne bu kara lekenin sürülmesine izin vermeyin” denildi.

 

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