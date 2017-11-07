Tahtalı zirvesinde iki günde iki mevsim

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı\'nın zirvesinde iki günde iki ayrı mevsim yaşandı. Yoğun yağış sonrası karla kaplanan zirvede, ertesi gün güneşli bir hava yaşandı.

Antalya\'nın en yüksek noktalarından Kemer\'deki Tahtalı Dağı, yerli ve yabancı tatilcilerin sıkça uğradığı yerlerin başında geliyor. Teleferikle çıkan tatilcilerin Akdeniz ve Toros Dağları\'nın eşsiz manzarasını izleme fırsatı bulduğu 2365 metrelik zirve, iki günde iki mevsim yaşadı. 5 Kasım\'da hava sıcaklığının eksi 3 derece olduğu zirvede kar yağışı başladı. Yoğun yağışın ardından bölgede kar kalındığı 15 santime kadar ulaştı. Kar küreme makinesiyle temizlik çalışması yapıldı. Dün ise tam tersi bir durum yaşandı. Hava sıcaklığı 10 dereceye yükselirken, gün boyu güneş ışığı altındaki karlar eridi. Zirvede kar soğuğu, yerini güneşli ve sıcak havaya bıraktı.

Zirveye çıkan yerli ve yabancı tatilciler, iki günde iki mevsimi yaşadı. Önce kış soğuğunu hisseden tatilciler, ertesi gün sıcak havada manzaranın tadını çıkardı. Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre Kemer\'de hafta sonuna kadar gündüz 22- 24 derece arasında seyredecek hava sıcaklığı, gece ise 11 dereceye kadar düşecek.



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