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Tahtalı zirvesinde aç kalan kurtlar yola indi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 2365 metre yüksekliğe sahip Tahtalı veya Olimpos Dağı olarak da bilinen bölgede havanın soğuması ve yiyecek sıkıntısı nedeniyle 700 metre rakıma kadar inen iki kurt görüldü

10 Ekim 2017 13:00

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 2365 metre yüksekliğe sahip Tahtalı veya Olimpos Dağı olarak da bilinen bölgede havanın soğuması ve yiyecek sıkıntısı nedeniyle 700 metre rakıma kadar inen iki kurt görüldü.
Antalya\'nın Kemer İlçesi sınırlarında Olimpos Dağı olarak da bilinen Tahtalı Dağı, Beydağları grubu içerisinde yer alıyor. Yaban hayatı zenginliğiyle de bilinen bölgede kurulu Olympos Teleferik\'in halkla ilişkiler müdürü Fatih Koyuncu, bir arkadaşıyla saat 03.30 sıralarında araçla tesisten ayrıldıktan sonra önlerine çıkan 2 kurt gördüklerini söyledi. Fatih Koyuncu, “Önce dağ keçisi zannettik. Başını çevirdiğinde kurt olduğunu anladık. Biri sağ taraftan ormana doğru girdi. Yavaşladık ve diğeri önümüzden ışıkları takip ederek 726 metredeki alt istasyona kadar devam etti. Ardından karşı yamaca geçerek gözden kayboldu. Daha önce tilki, yaban domuzu, dağ keçisi görüyorduk. İlk defa kurtla karşılaştık. Beydağları Milli Parkı yaban hayatı zenginliği açısından da önemli. Bu kurtların korunması gerekiyor. Bölge halkı bazen \'keçilerimizi telef ediyor\' düşüncesiyle öldürebiliyor\" diye konuştu.
Doğa gözlemcisi ve biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce ise kurtların zirvelerde havanın soğuması nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çekmiş olabileceğini, bu nedenle 700 rakıma kadar inmiş olabileceğini kaydetti. İnce, Türkiye\'de sadece Trakya bölgesinde kurtların 700 metre rakıma kadar indiğinin görüldüğünü, Olympos Dağı\'nda görülen bu kurtların da yaban hayatı zenginliği açısından önemli ve mutlaka korunması gerektiğini kaydetti.

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