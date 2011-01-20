-TAHTAKURUSUNUN GEN HARİTASI ÇIKARILDI WASHINGTON (A.A) - 20.01.2011 - Tahtakurusunun (Cimex lectularius) gen haritası çıkarıldı. ABD'de Ohio Devlet Üniversitesi'nden bilimadamları, tahtakurusunun gen haritasının tamamıyla çıkarıldığını, haritanın, bu küçük hayvanın, çok güçlü böcek öldürücü ilaçlara nasıl ve neden dayandığının keşfedilmesini sağlayabileceğini belirtti. Sonuçları PLoS ONE dergisinde yayımlanan araştırmada, tahtakurularının nüfuslarında, son 10 yılda Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Doğu Asya dahil olmak üzere tüm dünyada yılda yüzde 100 ila 500 oranında artış tespit edildiği kaydedildi. Tahtakurularının sayısındaki artışın, paraziter hastalıkların küresel açıdan şahlanması nedeniyle ivedi bir durum teşkil ettiğine dikkati çeken araştırmacılar, bu küçük böcekleri kontrol altına almak için kırsal kesimde yüksek miktarda böcek öldürücülere milyarlarca dolar harcandığı belirtildi. Kan emen ve kaşıntıya neden olan tahtakuruları, ciddi rahatsızlıkları bulaştırmıyor.