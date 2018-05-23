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Ekonomi

Tahtakale'de döviz alım satımı durdu

Dövizdeki dalgalanma nedeniyle bazı döviz bürolarının tabela kapattığı görüldü

23 Mayıs 2018 16:46

Kurlarda sert dalgalanma 'Tahtakale'yi de etkiledi. Türk Lirası'nın dolar karşısında 4,92, euro karşısında 5,76 ve sterlin karşısında 6,59 zirvesine ulaşması Tahtakale'deki dövizcileri de hareketlendirdi.

Dövizdeki dalgalanma nedeniyle bazı döviz bürolarının tabela kapattığı, yani döviz alım ve satışını kısa süreli durdurduğu görüldü.

Dolar/TL bugün 4.9270 seviyesine kadar yükselirken, ardından 4.82'lere kadar geriledi. Bugün yüzde 4'ün üzerinde kayıp yaşayan TL, dolar karşısında 4.85 seviyesindeki seyrini sürdürüyor.

Euro/TL ise 5.7694 ile rekor tazeledikten sonra 5.6950 seviyelerinde.

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