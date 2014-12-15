Tahşiye Yayınevi'nin eski sahibi: Fethullah Gülen'den şikayetçi oldum

14 Aralık operasyonunun Tahşiye Yayınevi'nin eski sahibinin şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenilirken, şikayetin sahibi Mehmet Nuri Turan'ın "Doğrudan Fethullah Gülen'den şikayetçi oldum" dedi.



İstanbul merkezli 14 Aralık operasyonunda 37 kişi hakkındaki soruşturmanın, daha önce terör örgütü üyeliği suçundan açılan bir davada tutuklu yargılanan dönemin Tahşiye Yayınevi'nin sahibi Mehmet Nuri Turan'ın şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Savcı Hasan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmaya, "Tahşiyeciler" adlı bir gruba yönelik, El Kaide terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasıyla, dönemin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 250. maddesiyle görevli özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin talimatı doğrultusunda, bazı illerde eş zamanlı yapılan operasyonun konu edildiği bilgisine ulaşıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Tahşiye Yayınevi'nin eski sahibi Mehmet Nuri Turan, haklarındaki dava sürecinin Fethullah Gülen'in 6 Nisan 2009'daki, Tahşiyecilerle ilgili bir konuşmasıyla başladığını belirterek, "24 Nisan 2009'da Emniyet İstihbarat Şube Başkanı Ali Fuat Yılmazer bizim hakkımızda bir rapor verdi emniyet müdürlüğüne. Bizlerin El Kaide, Hizbullah ve İBDA-C'yi desteklediğimize dair bir rapordu bu.



Birbirlerinden alakasız üç örgüte birden bizi destekçi yaptı. Orada 20 kişinin ismi vardı. Bunlardan 7'si hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Fakat 6 Mayıs 2009'da savcı Kadir Altınışık vasıtasıyla mahkemeden dinleme kararı alındı. Böylece soruşturma başladı ve büyütüldü" dedi.

'Yok yere 17 ay hapis yattık'

Dosyanın içini doldurmak için uydurma bir ihbar mektubunun yazıldığını ve 22 Ocak 2010'da saat 05.00'de gözaltına alındığını ileri süren Turan, "Suç aleti olarak da iki tane ruhsatlı silahımı aldılar. Halen silahlarım adli emanettedir. Aynı gün bilmediğimiz bir evde 2,5 adet el bombası bulunmuş. Kriminal rapora göre birisi yarımmış. Onu da bizim örgüt olmamız için suç aleti olarak önümüze koydular. Fakat o bulunan bombaların üzerinde sanıklardan hiçbirinin parmak izi yoktu. Çıkan parmak izleri polislere aitti. Sonra da yok yere 17 ay hapis yattık" ifadesini de kullandı.

Tahşiye Yayınevi'ni 2004 yılında kurduğunu ve 2012 yılına kadar sahibi olduğunu anlatan Turan, "Doğrudan Fethullah Gülen'den şikayetçi oldum. Onun emrini yerine getirenlerin tespit edilerek yargılanmasını istedim. Mağdur olmamıza sebep olan dönemin sorumlusu herkesten şikayetçiyim. O dönem yapılan yayınlarla ilgili de şikayetçi oldum" ifadesini kullandı.

Mehmet Nuri Turan, çağrılması halinde savcılığa gidip ifade verebileceğini de aktararak, "gizlisi saklısı" bulunmadığını söyledi.