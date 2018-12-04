Tahsis sorunu çıktı, Noel Baba etkinlikleri İran'a alındı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- NOEL Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, Antalya\'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi\'nde 6 Aralık\'ta yapılması planlanan etkinliklerin tahsis sorunu nedeniyle İran\'a alındığını açıkladı.

Demre\'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi\'nde, Noel Baba\'nın ölüm yıl dönümü kabul edilen 6 Aralık\'ta Noel Baba Barış Konseyi ile Fener Rum Patrikhanesi\'nin aynı saatlerde tören yapma isteği krize neden oldu. Şu ana kadar iki isteğe de Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan yanıt verilmedi. Bu duruma Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut tepki gösterdi. Karabulut, \"Noel Baba Barış Konseyi olarak 27\'nci Noel Baba Dünya Barışına Çağrı etkinlikleri kapsamında Antalya Valiliği\'ne başvurarak Noel Baba ören yerinin 6 Aralık 2018 Perşembe günü tahsisini istedik. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü talebe onay vererek, hangi saatlerde etkinlik yapılacağını sordu. Konsey de 09.00-12.00 saatleri arasını tercih etti. Fener Rum Patrikhanesi de aynı saatlerde ayin yapmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na müracaat etmiş. Bize öğleden sonra etkinlik yapmamız önerildi\" dedi.

Konsey olarak 22 ülkeden gelecek konukları, çocuk grupları, Rusya\'dan ve başka ülkelerden gelecek 650 davetlileri olduğunu vurgulayan Muammer Karabulut, şunları söyledi:

\"Öğleden sonranın bize uygun olmadığını belirttik. Aradan 25 gün geçtikten sonra bize \'Fener Rum Patrikhanesi ile saatler konusunda anlaşır mısınız?\' teklifi geldi. Konsey Başkanı olarak \'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Fener Rum Patrikhanesi\'nin tüzel kişiliğini tanımıyor. Devletin tanımadığını biz de tanımıyoruz\' diyerek öneriyi kabul etmedik. Bakanlığa 9 Ekim 2018 tarihinde Dışişleri Bakanlığı\'ndan gelen \'Fener Rum Patrikhanesi ülkemizde tüzel kişiliğe sahip değildir\' yazısını gönderdim. Bugün 4 Aralık. 6 Aralık\'ta tören yapacağız. Daha bize yanıt gelmedi. Dışişleri Bakanlığı\'nın tüzel kişiliğini tanımadığı bir kurumun dilekçesini, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın kabul etmesi ve tahsis vermesi kabul edilebilir bir durum değildir. Şu ana kadar bir yanıt alamadığımız için ne yazık ki töreni İran\'a alıyoruz. Yarın İran\'a gideceğiz. Türkiye bu kararla çok önemli bir tanıtım fırsatını kaçırdı. Çok üzgünüm. 22 ülkeden konuklar gelecekti. Çocuk grupları konser verecekti. Noel Baba Barış Ödülü\'nü verecektik. Dünyada bir kez daha Türkiye, Demre ve Noel Baba konuşulacaktı. Bu fırsat kaçtı.\"



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