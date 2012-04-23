'Tahsin Şahinkaya'nın belleği normal, bilinci açık'

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı, 12 Eylül darbesi davası sanığı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya ile ilgili, “düşünce içeriğinin yaşadığı sorunlara yoğunlaştığı, konuşmasının ve belleğinin normal, bilincinin açık olduğu” yönünde rapor verdi.

Genelkurmay Başkanlığı GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı'nın, Şahinkaya'nın sağlık durumuyla ilgili raporları, 12 Eylül davasını gören Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı.

Psikiyatri polikliniğinin 3 Nisan 2012 tarihli raporunda, Şahinkaya'da “psikiyatrik yönden pataloji saptanmadığı” belirtilerek, şu sonuçlara yer verildi:

“Hasta muayene edildi. Genel görünüm tabii. Duygulanım tabii. Düşünce içeriği yaşadığı sorunlara yoğunlaşmış. Konuşma normal. Düşünce akışı yavaşlamış olup, amacına varıyor. Bilinç açık, yönelim (kişi, yer ve zaman) tam. Bellek normal. Algı tabii. Genel psikofizyolojik fonksiyonlar tabii. Psikometrik testler (Minimental Test): 28/30 olarak saptandı.”

Nöroloji servisinin raporundaysa, Şahinkaya'nın “yürüme güçlüğü, titreme ve hareketlerde zorluk”tan yakındığı bildirildi. “Tanı” bölümünde “parkinson hastalığı” yazan raporda, özel bir hastanenin 1 Aralık 2010 tarihli raporunda belirtildiği gibi, “günlük yaşam aktiviteleri için refakatçi gerekeceği” ifade edildi.