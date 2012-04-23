T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Tahsin Şahinkaya'nın belleği normal, bilinci açık'

Genelkurmay Başkanlığı GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı'nın, Şahinkaya'nın sağlık durumuyla ilgili raporları, 12 Eylül davasını gören Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı

23 Nisan 2012 15:17

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı, 12 Eylül darbesi davası sanığı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya ile ilgili, “düşünce içeriğinin yaşadığı sorunlara yoğunlaştığı, konuşmasının ve belleğinin normal, bilincinin açık olduğu” yönünde rapor verdi.

Genelkurmay Başkanlığı GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı'nın, Şahinkaya'nın sağlık durumuyla ilgili raporları, 12 Eylül davasını gören Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı.

Psikiyatri polikliniğinin 3 Nisan 2012 tarihli raporunda, Şahinkaya'da “psikiyatrik yönden pataloji saptanmadığı” belirtilerek, şu sonuçlara yer verildi:

“Hasta muayene edildi. Genel görünüm tabii. Duygulanım tabii. Düşünce içeriği yaşadığı sorunlara yoğunlaşmış. Konuşma normal. Düşünce akışı yavaşlamış olup, amacına varıyor. Bilinç açık, yönelim (kişi, yer ve zaman) tam. Bellek normal. Algı tabii. Genel psikofizyolojik fonksiyonlar tabii. Psikometrik testler (Minimental Test): 28/30 olarak saptandı.”

Nöroloji servisinin raporundaysa, Şahinkaya'nın “yürüme güçlüğü, titreme ve hareketlerde zorluk”tan yakındığı bildirildi.  “Tanı” bölümünde “parkinson hastalığı” yazan raporda, özel bir hastanenin 1 Aralık 2010 tarihli raporunda belirtildiği gibi, “günlük yaşam aktiviteleri için refakatçi gerekeceği” ifade edildi.

ETİKETLER

Tahsin Şahinkaya12 eylüldarbegata

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24