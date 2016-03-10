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Ekonomi

Tahsilat yapamayan TEDAŞ yapılanmaya gidiyor

TEDAŞ, 2014 yılından kalan borçlar için adım atılıyor.

10 Mart 2016 12:58

2014 yılında yaptığı yapılandırmayla 3,5 milyar lira civarında olan elektrik alacağının 3 milyar lirasını tahsil edemeyen TEDAŞ, yeni bir yapılandırmayı daha gündemine aldı.

Akşam'dan Miray Çimen'in haberine göre, yapılandırma sonucunda elektrik borçları olan vatandaşların bu borçlarını daha rahat ödemeleri hedefleniyor.

 

2 milyar liralık bölümü tarımsal sulama kaynaklı

 

Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirmelerinde dağıtım şirketlerinin bazı borç ve alacaklarını devraldıklarını belirten TEDAŞ yetkilileri, "Devraldığımız alacaklar yaklaşık 3,5 milyar civarındaydı. Alacaklarımızı 2014 sonunda çıkan 6552 yasa kapsamında bir bölümünü yapılandırdık. Yapılandırma kapsamında da tahsilatlar devam ediyor. Tabii bu alacaklar tahsili çok kabil olmayan alacaklar. Özellikle birçoğu tarımsal sulama alacaklar" ifadesini kullandı.

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