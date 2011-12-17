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Dünya

Tahrir'e askeri müdahale

Mısır'ın başkenti Kahire'deki çatışmalar devam ederken, göstericiler askerler tarafından Tahrir Meydanı'ndan çıkarıldı.

17 Aralık 2011 02:00


T24 - Mısır'ın başkenti Kahire'deki çatışmalar devam ederken, göstericiler askerler tarafından Tahrir Meydanı'ndan çıkarıldı.

Tahrir'e askeri müdahale

Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre;Tahrir Meydanı’nda muhaliflere ait çadırlar askerler tarafından yakıldı. Meydandan dumanlar yükseliyor.  Askerlerle göstericiler arasındaki çatışmalar Tahrir Meydanı’nın dışındaki caddelerde devam ediyor. Çatışmalarda yaralananlar olduğu bildirildi.  Bu arada Bilimsel Araştırma Enstitüsü’ndeki yangının Coğrafya Araştırmaları Merkezi’ne sıçradığı belirtildi.  Öte yandan Tahrir News adlı gazete, kamu binalarından ateş açan bir keskin nişancının fotoğrafını yayımladı.


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