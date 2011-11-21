-Tahrir'den "Yardım edin" çağrısı KAHİRE (A.A) - 21.11.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'deki ünlü Tahrir Meydanı'nda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışmalar devam ederken, meydana seyyar hastane kuran gönüllü doktorlar, yaralı sayısının artması üzerine, meslektaşlarına "Yardım edin" çağrısında bulundu. Tahrir Meydanı'nda kurulan seyyar hastanede görev yapan doktor ve sağlık personeli, twitter ve facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinden meslektaşlarına "Olaylarda yaralanan ve polisin attığı gazdan etkilenenlerin sayısı artıyor. Sayı bizim müdahale edemeyeceğimiz kadar yükseldi. Onurlu doktorları burada göreve bekliyoruz" diye seslendi. Mısır'da sivil yönetim ve yeni anayasada askerin istediği ayrıcalıklara karşı çıkan muhalifler tarafından başlatılan gösteriler, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda çatışmaya dönüşmüştü. Mısır Sağlık Bakanlığı ülke genelinde çıkan çatışmalarda en az 33 kişinin öldüğünü, 2 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.