-Tahrir'deki gösterilerde 7 kişi öldü KAHİRE (A.A) - 20.11.2011 - Mısır'da Tahrir News ve Masravi gazeteleri, Tahrir Meydanı'nda bugün akşam saatlerinde çıkan çatışmalarda 5 kişinin daha öldüğünü, ölü sayısının 7'ye yükseldiğini ileri sürdü. Göstericilerin Tahrir Meydanı'na geri dönerek kontrolü kısmen ele geçirdikleri, güvenlik kuvvetleriyle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi. Mısır'ın yarı resmi El Ahram gazetesi de iktidardaki Yüksek Askeri Konsey'in bugün başkent Kahire'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edebileceğini duyurdu. Çatışmaların ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye ile Suveyş kentinde de devam ettiği, bu bölgelerde de çok sayıda yaralının bulunduğu kaydedildi. Mısır'da Tahrir Meydanı'ndaki protesto gösterilerinde yaralı sayısının bine yaklaştığı belirtildi.