T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tahrir'deki gösterilerde 7 kişi öldü KAHİRE (A.A)

20 Kasım 2011 20:16

-Tahrir'deki gösterilerde 7 kişi öldü KAHİRE (A.A) - 20.11.2011 - Mısır'da Tahrir News ve Masravi gazeteleri, Tahrir Meydanı'nda bugün akşam saatlerinde çıkan çatışmalarda 5 kişinin daha öldüğünü, ölü sayısının 7'ye yükseldiğini ileri sürdü. Göstericilerin Tahrir Meydanı'na geri dönerek kontrolü kısmen ele geçirdikleri, güvenlik kuvvetleriyle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi. Mısır'ın yarı resmi El Ahram gazetesi de iktidardaki Yüksek Askeri Konsey'in bugün başkent Kahire'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edebileceğini duyurdu. Çatışmaların ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye ile Suveyş kentinde de devam ettiği, bu bölgelerde de çok sayıda yaralının bulunduğu kaydedildi. Mısır'da Tahrir Meydanı'ndaki protesto gösterilerinde yaralı sayısının bine yaklaştığı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24