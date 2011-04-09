-TAHRİR'DE YİNE KAN AKTI KAHİRE (A.A) - 09.04.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de dün gece yarısı düzenlenen protesto gösterilerinde 2 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Kahire hastanesinden 2 kaynak, dün gece yarısı Tahrir meydanında düzenlenen gösterilerde, ordunun göstericilere müdahale edilirken gerçek mermi kullanılmadığı yönünde yaptığı açıklamalara karşın, 2 kişinin ateşli silahlarla vurularak öldüğünü, yaralanan 15 kişiden ikisinde de kurşun yaraları bulunduğunu belirtti. Kahire'deki Tahrir meydanında dün gece yarısı bir araya gelen binlerce kişi, Mısır'ın istifa eden Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ile Mübarek'e bağlı üst düzey Mısırlı yetkililerin yargılanması talebiyle gösteri başlatmışlardı. Konu hakkında basına açıklamada bulunan bir ordu sözcüsü ise askerlerin gerçek mermi kullandıkları iddiasını reddetti. Sözcü, askerlerin göstericileri uyarmak amacıyla, kuru sıkı mermilerle ateş ettiklerini savundu. Mısır ordusundan daha önce yapılan açıklamada, askerlerin ''başkaldırı eylemleriyle karşılaştıkları'' ve ''sokağa çıkma yasağını can kaybı olmadan uygulamaya koydukları'' belirtilmişti. Mısırda gece yarısı düzenlenen gösterileri dağıtan askerler saat 02.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Askerlerin dün gece yarısı yaptığı müdahalenin ardından dağıldıktan sonra bugün yine Tahrir meydanına gelen bazı göstericiler ise, meydanın bir kesiminde oluşan bir kan gölünü göstererek, arkadaşları arasında ölen ve yaralananlar bulunduğunu kaydetti. Sokağa çıkma yasağının ardından Tahrir meydanına gelen 2000 kadar gösterici, meydanda toplanarak protesto gösterilerine devam ediyor.