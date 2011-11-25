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Dünya

Tahrir'de 'yaşlı başbakan' isyanı

Mısır’da eski başbakanlardan Kemal Ganzuri'ye yeni hükümeti kurma görevi verilmesine rağmen, Tahrir'de öfke dinmiyor.

25 Kasım 2011 02:00

T24 - Mısır’da eski başbakanlardan Kemal Ganzuri'ye yeni hükümeti kurma görevi verilmesine rağmen, Tahrir'de öfke dinmiyor. Sivil yönetim çağrısı yapan ve hükümette gençlere şans verilmesini isteyen muhalifler, Cuma namazından sonra Meydan’da "büyük eylem" planlıyor.



Mısır’da günlerdir süren gösteriler, gecici hükümetin istifasına neden oldu. Askeri Konsey de yeni hükümeti kurma görevini eski başbakanlardan Kemal Ganzuri'ye verdi. 1996-1999 yılları arasında başbakanlık yapmış olan Ganzuri, Mısırlılar tarafından oldukça sevilen bir isim.



'Yoksulların Başbakanı'


Mübarek döneminde başbakanlık koltuğuna oturmuş olmasına rağmen kendini Mübarek yönetiminden soyutlamayı başaran Ganzuri için Mısırlılar "yoksulların başbakanı" yakıştırmasını yapıyor. Ancak, 78 yaşındaki Ganzuri'nin ismi bile Tahrir'de öfkeyi dindirmeye yetmeyeceğe benziyor.



'Gençlere şans verilmeli'


Tahri’deki protestocular Ganzuri’nin konusunda, “yaşlı isimlerden hiç bir zaman kurtulamayacak mıyız? Hep 70-80 yaşında isimler göreve geliyor. Gençlere hiç şans verilmiyor.” değerlendirmesini yaptı.



Seçimleri boykot çağrısı


Meydandan 28 Kasım'daki seçimleri boykot çağrısı da yükseliyor. Protestocular, seçimlerin adil bir şekilde yapılması durumunda oy vereceklerini belirtti.


7 gündür Tahrir'i terk etmeyen göstericiler, bugünkü Cuma namazı sonrasında yüksek katılımlı bir gösteri düzenlemeye hazırlanıyor.



Yönetim sivillere devredilsin


Yaklaşık 10 ay önce Mübarek yönetimini deviren Mısırlılar, geçici olarak göreve gelen Askeri Konsey'in yönetimi sivillere devretmesini istiyor.



ABD: Hızla demokrasiye geçilmeli


ABD, Mısır'da yıl başında Hüsnü Mübarek yönetiminin devrilmesinden sonra ülkede hızla ve yumuşak biçimde demokrasiye geçilmesi çağrısında bulundu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD'nin, "Mısır'ın büyük tarihine değer bir demokrasiyi inşa ederlerken Mısır halkının yanında durmayı sürdürecekleri" bildirildi.


Açıklamada, Beyaz Saray'ın, "yeni Mısır hükümetinin, bir an önce gerçek bir otoriteyle yetkilendirilmesi gerektiğine güçlü bir şekilde inandığı" belirtilerek, Mısırlı göstericilere karşı aşırı güç kullanılması kınandı.



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