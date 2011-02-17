Tahrir’de taciz

T24 - ABD’nin ünlü savaş muhabirlerinden eski model Lara Logan’ın, Mısır’da Hüsnü Mübarek’in istifa ettiği gün milyonların kutlama yaptığı Tahrir Meydanı’nda 20-30 dakika boyunca 200 kişinin cinsel tacizine uğradığı darp edildiği ortaya çıktı. ABD’ye dönen CBS muhabiri şimdi hastanede tedavi görüyor.





30 Ocak’tan beri devam eden gösterilerde en az 140 gazetecinin yaralandığı, birinin öldüğü Mısır’da geçen cuma, milyonlarca gösterici Kahire’deki Tahrir Meydanı’nda Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in istifasını havai fişeklerle çılgınca kutlarken, olayları izleyen Amerikan CBS kanalının deneyimli muhabiri Lara Logan ise hayatının kâbusunu yaşadı. Daha önce Afganistan, Irak savaşını izleyen 39 yaşındaki muhabir, kalabalık içinde ekibinden uzaklaşınca 200 kişilik çete tarafından etrafı sarıldı. CBS kanalının önceki gün yaptığı açıklamaya göre büyük panik yaşayan Logan, cinsel saldırıya uğradı, dayak yedi.



Logan’ın imdadına bir grup kadın göstericiyle, 20 kadar asker yetişti. Wall Street Journal’ın haberine göre 20-30 dakika süren saldırı tecavüz değil. Meydandan uzaklaşan muhabir hemen Mısır’ı terk edip cumartesi günü ülkesine döndü. Lara Logan şimdi tedavi altında, durumu iyiye gidiyor. CBS kanalı Logan’ın tacize uğramadan saniyeler önce çekilen görüntülerini yayınladı, olay ABD’de şok etkisi yarattı.

Logan, saldırıdan bir hafta önce de Mısır ordusu tarafından iki CBS çalışanıyla birlikte gözaltına alınmıştı. Serbest kaldıktan sonra ABD’ye dönen sonra yine Mısır’a giden Lohan Esquire.com’ verdiği demeçte “Tahrir’deki çılgına dönnmüş halk saldırmadı, ordu gözaltına aldı. İsrail ajanı olmakla suçlandık” dedi.





Bağdat’ta aşk krizi yaratmıştı









Lara Logan, ABD’nin en tanınmış savaş muhabirlerinden. 2006 yılından beri CBS kanalında çalışan Logan, dört yıl önce “iki erkeğin Bağdat’ta uğruna dövüştüğü muhabir” olarak ABD medyasında uzun süre konuşuldu. Irak’ta ABD’li müteahhit Joe Burkett’le aşk yaşarken CNN’in yıldız muhabirlerinden Michael Ware ile de ilişkisi olan Logan, iki erkeği birbirine düşürmüştü. Logan daha sonra Burkett’le evlendi, bir bebek dünyaya getirdi.



