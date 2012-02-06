-Tahrir'de ressamların yeni hedefi askerler KAHİRE (A.A) - 06.02.2012 - Mısır'da Mübarek yönetiminin gitmesi ile birlikte özgürce çizimler yapan karikatüristler ile duvarlara politik resimler yapan ressamların hedefinde askeri yönetim ve askerler var. Mübarek dönemindeki baskılar ve yasaklar, Mısır'da karikatür ve duvar resimlerinin gelişimini uzun süre önledi. Halk ayaklanması ile birlikte Tahrir Meydanı'nda devrime yön vermeye başlayan çizerler ve ressamlar, ayaklanma günlerinde Mübarek ve ailesini hedef alan duvar resimlerine imza attılar. Mısır'da son zamanlarda ise iktidardaki Yüksek Askeri Konsey ressam ve çizerlerin hedefinde. Port Said olaylarının ardından, İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen protestocular, Muhammed Mahmud Caddesi'ndeki kamu binalarının duvarlarına amatör ressamlarca çizilen resimlerle moral desteği buluyorlar. Resimlerde, elleri kana bulaşmış askerler, sivillere karşı uzun tırnakları ve sivri dişleri ile vampir şeklinde tasvir edilmiş Yüksek Askeri Konsey Başkanı ve "askere hayır" şeklinde düzenlenmiş trafik işaretleri göze çarpıyor. 30 yıl baskı altında tutulan çizerler ve ressamlar artık özgürce çizebiliyorlar. Tahrir Meydanı'nda bir araya gelerek tanışan onlarca amatör ressam ve çizer Mısır Karikatüristler ve Sanatçılar Birliği'ni kurdu. Birliğin amacı, politik ve eleştirisel resim ile sanatı ülke genelinde geliştirerek amatör karikatüristlerin profesyonelleşmesini sağlamak.