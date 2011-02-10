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Dünya

TAHRİR'DE GÖSTERİLER SÜRÜYOR KAHİRE (A.A)

10 Şubat 2011 13:20

-TAHRİR'DE GÖSTERİLER SÜRÜYOR KAHİRE (A.A) - 10.02.2011 - Mısır'da Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in görevden ayrılması talebiyle düzenlenen gösteriler devam ediyor. Başkent Kahire'deki Tahrir Meydanında sabah erken saatlerinde toplanan kalabalık, "Halk yönetimini devirmek istiyor", "Alaa (Mübarek'in büyük oğlu), babana söyle çeyrek yüzyıl yeter", "Süleyman'a (Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman) hayır", "Amerikan ajanlarına, İsrail casuslarına hayır", "Mübarek defol" sloganları attı. Birçok kişi de, gösterilerin başlamasından bu yana şiddet olaylarında ölenlerin fotoğraflarını taşıdı. Meydana yeni çadırlar kurulduğu, tankların yakındaki Mısır Müzesi civarında beklemeyi sürdürdüğü, meclis binasına giden iki yolun kesildiği belirtildi.

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