-TAHRİR'DE CUMA NAMAZI KAHİRE (A.A) - 04.02.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifasını isteyen binlerce muhalif, Tahrir Meydanı'nda toplanarak cuma namazı kıldı. Namazın ardından binlerce kişi hep bir ağızdan Mübarek aleyhine sloganlar attı. Bu arada Tahrir Meydanına yakınlarında bulunan Mübarek taraftarları, muhaliflerin alanı doldurmasıyla birlikte geri çekildi. Kahire'nin çeşitli bölgelerinden yüzlerce kişi de cuma namazının ardından meydana doğru yürüyüşe geçti. Tahrir Meydanı'nda dün akşamki çatışmalarda yaralanan ve güvenlik sebebiyle dışarı çıkartılamayan yüzlerce yaralı, güvenli bir şekilde hastanelere gönderilmeye başlandı. -GÜVENLİK MÜSTEŞARLIĞI BİNASINA FÜZE- Mısır'ın kuzeyindeki El Eriş kentinde Güvenlik Müsteşarlığı binasına füze atıldı. Görgü tanıkları, RPG füzesinin, Gazze Şeridi sınırı yakınındaki kentte bulunan binaya bir tanktan atıldığını öne sürdü. Camları kırılan binada yangın çıktığı bildirilirken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. -CAMERON'DAN MISIR YÖNETİMİNE UYARI- İngiltere Başbakanı David Cameron, Mısır yönetimini "haydutları kiralayarak protestoculara saldırtmaması" konusunda uyardı. Mısır, Tunus ve Yemen'deki olayların yanında ortak para avronun istikrarını ve enerji politikasını tartışmak üzere toplanan AB zirvesine katılan Cameron yaptığı açıklamada, "Bugün Kahire sokaklarında protestocuları dövmeleri için kiralanan haydutların devlet destekli şiddetini görürsek, rejim İngiltere dahil olmak üzere gelişmeleri takip eden dünyanın gözündeki tüm kredisini kaybeder" dedi. "Mısır'ın dönüşüm konusunda açık, saygın ve şeffaf bir yol bulunduğunu gösterecek adımlar atması konusunda net olacaklarını" belirten Cameron, bugüne dek atılan adımların halkın beklentisini karşılamadığını vurguladı. Cameron, AB liderlerinden Mısır'da düzen içinde dönüşüme destek vermelerini istedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Mısır güvenlik güçlerinden bugünkü gösterilerin serbest ve barışçıl geçmesini teminat altına almalarını talep etti. AB Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır'da hükümet ve halkın birlikte ilerlemesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e istifa çağrısında bulunulmasına karşı çıkarak bunun "küstahça ve keyfi olacağını" söyledi. Avusturya Başbakanı Werner Faymann da Mübarek'i kastederek "birisinin istifa etmesi temennisinde bulunacağımızı sanmıyorum" dedi. AB zirvesi taslak kararlarında, istifa çağrısı yapılmayan Mübarek'ten "acilen düzenli geçiş sürecini başlatması" isteniyor. Zirve taslak kararlarında, AB'nin daha yakın ticari ve yatırım bağlarıyla Mısır'da demokratikleşme sürecini destekleyeceği taahhüt ediliyor.