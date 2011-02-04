-TAHRİR'DE BİR MİLYONU AŞKIN GÖSTERİCİ ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tahrir meydanında bir milyondan fazla göstericinin toplandığı bildirildi. El Cezire televizyonu, Tahrir meydanında toplanan göstericilerin ülkenin milli marşını okuyarak Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in iktidarı bırakması yönünde sloganlar attığını duyurdu. Televizyon haberinde, Tahrir meydanındaki göstericiler arasında sızan onlarca güvenlik görevlisinin kimliklerinin deşifre edildiği de belirtildi. Zekazik'de binlerce göstericinin, Mühendisler bölgesinde 30 bin kişinin, Mensura kentinde 100 bin kişinin, İskenderiye de yarım milyon göstericin toplandığı ifade edildi. Öte yandan, El Cezire televizyonu, muhalif lider Muhammed El Baradei ve Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa'nın da Tahrir meydanına geldiğini duyurdu -CUMA NAMAZI- Cuma namazını kıldıran İmam Halid el Marakbi hutbesinde, "Özgür doğduk, özgür yaşayacağız. Zafere kadar sabırlı olmanızı istiyorum" dedi. "Bizi temsil eden, taleplerimizi dile getiren bir partimiz yok. Müzakere etmek isteyen, buraya gelir, konuşuruz" diyen imam, cemaatle birlikte ölenler için gözyaşı döktü. Namaz sona erer ermez toplananlar Cumhurbaşkanı Mübarek için "defol, defol" sloganları attılar. Tahrir meydanına gelen Savunma Bakanı Muhammed Hüseyin Tentavi de toplananlara ilk kez seslenerek, Mübarek'e atfen, "Size seçimde aday olmayacağını söyledi" dedi. Meydana 14 yaşındaki oğluyla gelen reklam ajansı sahibi Ragıp adlı kişi, "Hepimiz Mübarek'in istifa etmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman iyi bir kişi ancak aynı sistem" diye konuştu. -MUHAMMED BEDİ- Bu arada, Müslüman Kardeşler'in lideri Muhammed Bedi, Cumhurbaşkanı Mübarek'in iktidardan gitmesinden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Süleyman ile diyaloğa hazır olduklarını bildirdi. Bedi, Katar'ın El Cezire televizyon kanalına, Mübarek rejimine karşı başlayan halk isyanından sonra ilk kez yaptığı açıklamada, ayrıca geçiş dönemini idare edecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Süleyman'a tam yetki verilmesi çağrısı yaptı. Muhammed Bedi, "Bu haksız, yolsuzluğa bulaşmış tiranın iktidardan gidişinden sonra ülkede reformları yürütmek isteyen kim varsa onunla diyaloğa hazırız" dedi. -''TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN YENİLGİ'' İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in Mısır'daki gelişmelerden kaygılandıklarını ve bu ülkeyi kaybetmekten korktuklarını söyledi. Hamaney, Tahran Üniversitesi bahçesinde verdiği cuma hutbesinde, Tunus, Mısır başta olmak üzere Ortadoğu ve Arap ülkelerindeki halk hareketlerine değindi. Bölge haklarının özgürlük, adalet ve bağımsızlık hareketlerini öven Hamaney, gelişmelerin temelinde sadece ekonomik nedenlerin etkili olduğunun söylenemeyeceğini belirtti ve ''Kıyamın asıl nedeni ABD'ye bağlı ve İsrail yanlısı yönetimlerin kendi halklarını küçük ve hor görmeleridir'' dedi. Hamaney, halk hareketlerinin Arap ve İslam dünyasında köklü değişikliklere yol açabileceğini, Batılı ülkelerin onlarca yıldır bölge halkına reva gördüğü zulüm ve aşağılamaya son verebileceğini belirtti. ''Mısır'daki olaylar, ABD için telafisi mümkün olmayan bir yenilgidir'' diyen Hamaney, ''Siyonistler herkesten daha çok kaygılılar. Onlar, Mısır'ın yandaşlığını kaybederlerse nelerin olacağını biliyorlar'' ifadesini kullandı. Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i ''ABD ve İsrail'in hizmetindeki bir hain'' olarak niteleyen Hamaney, Mübarek'in, Mısır halkını küçük düşürdüğünü ifade etti. Hamaney, "Tunus'un devrik cumhurbaşkanının da tamamen ABD'ye ve bu ülkenin istihbarat teşkilatı CIA'ya bağlı olduğunu" belirtti. Mısır halkının tarihteki rolünü öven Hamaney, "İsrail işgaline karşı savaşan ve tüm Arap dünyasına ilham kaynağı olan Mısır'ın sonraki süreçte İsrail'in yandaşı haline geldiğini ve siyonist güçlerin Mübarek yönetiminden destek alarak Filistin halkına zulmettiğini" söyledi. İran halkının sesinin bugün Mısır'da duyulduğunu belirten Hamaney, İran'da devrimle birlikte kazanılan siyasi bağımsızlığın diğer halklar tarafından saygıyla kazanıldığını, örnek alındığını ifade etti. Hutbesinin bir bölümünü Arapça okuyan Hamaney, Mısır halkının kendisine yapılan hıyanete ve diktatörlük rejimine karşı ayağa kalktığını kaydetti. Hamaney, asil ve köklü bir geçmişi olan Mısır halkının saygınlığını ve izzetini korumak için mücadele ettiğini söyledi. Mısır ordusundan halkının özgürlük ve adalet mücadelesine ortak olmasını da isteyen Hamaney, ordunun, düşman ve İsrail rejimine karşı cephe alması gerektiğini söyledi. Mısır'daki halk hareketini destekleyen Tahran yönetimi, Mübarek yönetiminden halkın sesine kulak vermesini ve şiddetten kaçınması çağrısında bulunmuştu.