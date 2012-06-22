Tahrir'de askeri yönetime ihtar

Müslüman Kardeşler'in çağrısıyla Mısır devriminin simgesi Tahrir Meydanı'nda askeri yönetimi ve parlamentonun feshedilmesini protesto etmek için binlerce kişi toplandı. Askeri yönetim ise, Anayasa Mahkemesi'nin kararının gerekli olduğunu açıkladı.

Mısır'da devrik lider Hüsnü Mübarek'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, askeri yönetimi ve parlamentonun feshedilmesini protesto etmek için binlerce insan, devrimin simgesi Tahrir Meydanı'nda gösteri yaptı.

Müslüman Kardeşler'in çağrısıyla yapılan protesto gösterisine, ülkedeki sol muhalefet de destek verdi.

Mısır'daki Yüksek Askeri Konsey ise, Anayasa Mahkemesi'nin parlamentoyu feshetme kararının gerekli olduğu yönünde bir açıklamam yaptı. İnsanların barışçıl yolla protesto gösterileri düzenleme hakkına sahip olduğu belirtilen açıklamada, cumhurbaşkanlığı için yarışan iki adayın, sonuçlar açıklanmadan zaferlerini ilan etmesi kınandı.

Şefik: Seçimi ben kazanacağım

Mısır'da bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ahmed Şefik de, seçimin ikinci turunda kazananın kendisi olacağını öne sürdü.

Seçimin ikinci turundan sonra ilk kez açıklamalarda bulunan Şefik, seçimin resmi sonuçlarının önümüzdeki hafta başında açıklanacağını ve kazananın kendisi olacağını savundu.

Müslüman Kardeşler ve kendisine muhalif olan bazı grupların Yüksek Seçim Kurulu'na baskı yapmak için eylemler düzenlediklerini iddia eden Şefik, ''Ben şimdiden net bir şey söylemek istemem. Kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek. Ben kurulun vereceği her karara saygılıyım'' dedi.

Müslüman Kardeşler'in siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) cumhurbaşkanı adayı Muhammed Mursi, oy sayımının bitiminden hemen sonra seçimi kazandığını duyurmuştu.