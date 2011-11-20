Tahrir'de anayasa isyanı

T24 - Mısır'da, Tahrir Meydanı’ndaki protesto büyüyor. Meydandaki gösterici sayısı 10 bini aştı. Çıkan çatışmada bir gösterici öldü, 500'den fazla kişi de yaralandı.



Mısır polisinin Tahrir Meydanı’ndaki gösterileri dağıtma çabaları sürüyor. Meydandaki gösterici sayısının akşam saatlerinde 10 bine ulaştığı, polisin de meydandan çekilmek zorunda kaldığı belirtiliyor.



Çıkan çatışmada 23 yaşında bir gencin yaşamını yitirdiği, 500'den fazla göstericinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında. Gösterilerin büyümesi üzerinde, Mısır'daki askeri yönetim de harekete geçti.



Mısır geçici hükümetinin Başbakanı İsam Şeref, göstericilere sağduyulu davranmaları ve Tahrir Meydanı'nı trafiğe açmaları çağrısında bulundu ancak göstericiler Tahrir Meydanı’nı terk etmiyor.



Mısırlılar perşembe gününden beri, Tahrir Meydanı’nda yönetimdeki askeri konseyi hedef alan gösteriler düzenliyor.



Göstericiler askeri yönetimin ordunun "anayasanın koruyucusu" ilan edilmesi önerisine karşı çıkıyor.



