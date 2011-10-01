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Dünya

Tahrir ruhu New York'ta NEW YORK (A.A)

01 Ekim 2011 15:39

-Tahrir ruhu New York'ta NEW YORK (A.A) - 01.10.2011 - New York kentinde yaklaşık 2 bin kişi, daha önce işgal ettikleri dünya finansının sembol caddesi Wall Street'te bir yürüyüş yaparak ekonomik krizin etkilerini protesto etti. Basın mensupları, dün yapılan gösterinin olaysız geçtiğini ve katılımın öncekilere göre daha yüksek olduğunu bildirdi. "Şu anki ekonomik ve siyasi ortamı" protesto amacıyla Wall Street yakınındaki Liberty Plaza'yı günlerdir işgal eden göstericiler, New York Menkul Kıymetler Borsasının bulunduğu Wall Street'ten New York Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu semte kadar yürüyüşlerinde, "Bankacıların hepsi Nazi", "Dolardan önce insanlar", "New York polisi milyarderleri ve Wall Street'i koruyor" yazılı pankartlar taşıdılar, çok sayıda polisin önünde "Satıldık" sloganları attı. Gösterilerine iki hafta önce başlayan protestoculardan 80 kadarı 24 Eylül'de güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. "www.occupywallst.org" web sitesinde kendilerini, "sendikalar, üniversite öğrencileri, öğretmenler, aileler ve işsizlerin" temsilcileri olarak tanımlayan protestocular, Wall Street'i ''Amerika'nın Tahrir Meydanı'' yapmak istediklerini belirtiyor.      "Para hırsı, yolsuzluk ve sosyal bütçe kesintilerini" protesto eden gruplar, mali sistemin zenginleri ve güçlüleri kayırdığını, seslerinin duyulmadığını savunuyor. Göstericiler, "Bu, patronların para hırsına karşı bir gösteri, Wall Street'e geldik, çünkü burası patronların çürümüşlüğünün sıfır noktası. Buraya artık canımıza tak ettiğini söylemeye geldik, artık buna tahammül etmeyeceğiz'' diye konuştu.

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