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Dünya

Tahrir meydanındaki göstericilere polis müdahale edecek KAHİRE (A.A)

19 Kasım 2011 14:10

-Tahrir meydanındaki göstericilere polis müdahale edecek KAHİRE (A.A) - 19.11.2011 - Mısır polisinin, başkent Kahire'deki Tahrir meydanında gösteri düzenleyen göstericileri dağıtmak amacıyla harekete geçtiği bildirildi. Polisle, kendilerine karşı direnen göstericiler arasında itiş kakış yaşandığına ve polisin bazı eylemcileri döverken görüldüğüne ilişkin haberler gelirken, Tahrir meydanında bulunan Associated Press haber ajansının kameramanı, polisin meydanı terketmeyi reddeden 3 göstericiyi gözaltına aldığına şahit olduğunu söyledi. Coğu İslamcı muhalefete mensup gençlerden oluşan göstericiler, 25 Şubat'ta Mısır'daki Hüsnü Mübarek rejiminin sonunu getiren gösteriler sırasında bir sembol haline gelen Tahrir meydanında önceki günden itibaren yönetimdeki askeri konseyi hedef alan gösteriler yapmaya başlamıştı.

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