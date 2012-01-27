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Dünya

Tahrir Meydanında yine öfke  KAHIRE (A.A)

27 Ocak 2012 17:13

-Tahrir Meydanında yine öfke  KAHIRE (A.A) -27-01-2012- Mısırlı muhalifler 25 Ocak Devrimi'nin birinci yıldönümünün ardından Tahrir Meydani'nda askeri yönetime "git" demek için bir kez daha toplandı. Çoğunluğunu sol ve liberal grupların oluşturduğu göstericilere Selefilerin de destek verdikleri gözleniyor. Ünlü Tahrir Meydanını dolduran binlerce gösterici Mübarek için idam isterken, Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi'nin yönetimi bırakması çağrısında bulundu. Bazı göstericiler ise Tantavi gidene kadar alandan ayrılmayacaklarını belirterek "Mübarek için devrim mahkemesi istiyoruz. Mübarek rejiminin kuklası Tantavi için de yargılanma" dediler. Kahire ile bazı önemli şehirlerde devam eden gösterilere bazı gruplar "Onur Cuması" adını verirken 6 Nisan hareketi gösterileri ikinci "Öfke Cuması" diye adlandırdı. Kahire, İskenderiye ve Süveyş'deki gösterilere olaylar sırasında yakınlarını kaybedenler de katıldı. Kayıp yakınları Mübarek ve oğullarının idamını isterken, askeri yönetimin yetkilerini sivillere devrederek kışlaya dönmesini istedi.

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