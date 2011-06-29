-TAHRİR MEYDANI'NDA YİNE KAN DÖKÜLDÜ KAHİRE (A.A)- 29.06.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de Mübarek'in yargılanmasını isteyen göstericilere polisin müdahale etmesi sonucu 20'den fazla kişi yaralanırken görgü tanıkları olaylarda 2 kişinin de hayatını kaybettiğini iddia etti. Edinilen bilgilere göre, 25 Ocak'ta başlayan halk ayaklanmasında yakınlarını kaybedenler gece geç saatlerde Tahrir Meydanı'nda toplanarak Mübarek'in yargılanması istemiyle gösteri yaptı. ''Baltacı'' olarak isimlendirilen suç gruplarının göstericilerle çatışması üzerine polis müdahale etti. ''Baltacı''ların bölgeden ayrılması ile birlikte polisler, muhaliflerin de Tahrir Meydanı'nı boşaltmasını istedi. Muhaliflerin direnmesi üzerine polis önce göz yaşartıcı gaz kullandı ardından da havaya ateş açtı. Muhaliflerin de güvenlik kuvvetlerine taş ve sopalarla karşılık vermesiyle büyüyen olaylarda 20'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Kasrı Nil Hastanesi'nde çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir doktor, yaralı sayısının artabileceğini iddia ederek, "Halen Tahrir Meydanı'ndan yaralılar geliyor. Her ambulans 3-4 yaralı getiriyor" dedi. Askeri birliklerin Tahrir Meydanı'na girerek kontrolü ele geçirmeye çalıştıkları fakat muhaliflerin direndiği öğrenildi. 25 Ocak'ta başlayan halk ayaklanması sonucunda Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek istifa etmişti. Muhalifler halen Şarm El Şeyh beldesindeki bir hastanede tedavi gören Mübarek'in bir an önce yargılanmasını ve cezaevine gönderilmesini istiyor.