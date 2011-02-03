-TAHRİR MEYDANI'NDA SİLAH SESLERİ KAHİRE (A.A) - 03.02.2011 - El Arabiya televizyonu, Mısır'ın başkenti Kahire'de gösterilerin yapıldığı Tahrir Meydanı'nda silah seslerinin duyulduğunu bildirdi. Televizyonun haberinde, Tahrir Meydanı yakınında çatışmalar olduğu sırada silah seslerinin yükseldiği belirtildi. -GAZETECİLER TOPLAMAYA BAŞLADI- Mısır ordusunun, muhtemelen korumak için, gazetecileri toplamaya başladığı bildirildi. Bir Associated Press muhabiri, Tahrir meydanına açılan sokaklardan birinde bir grup yabancı gazetecinin askerlerce alıkonulduğunu gördüğünü söyledi. Yabancı ve yerli gazeteciler, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yanlılarının saldırısına uğramışlardı. Gazetecileri Koruma Komitesi'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika koordinatörü Muhammed Abdül Dayim ise yaptığı açıklamada, saldırıları hükümetin "sansürü gizleme" girişimi olarak nitelendirdi. "Mısır hükümetinin görgü tanıklarını bertaraf etme stratejisi uyguladığını" söyleyen Abdül Dayim, "Hükümet, sansürü ve yıldırma politikasının üstünü örtmeye çalışıyor. Gazetecilere yapılan bir dizi kasdi saldırı, hükümet yanlısı çeteler tarafından yapılmıştır" dedi. Bu arada, Başbakan Ahmet Şefik gazetecilere yaptığı açıklamada, Süveyş kanalının normal bir şekilde işlediğini söyledi. -BAN'DAN SÜKUNET ÇAĞRISI- BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, Mısır'da artan şiddet olaylarından endişe duyduklarını belirterek, sükunet çağrısında bulundu. Ban, Londra'da düzenlediği basın toplantısında, Mısır'daki protestolar ve çatışmalarla ilgili olarak, "Artan şiddetten endişeliyim. Tüm taraflara sükunet çağrısında bulunuyorum. Barışçıl protestoculara karşı şiddetli saldırılar, kesinlikle kabul edilemez" dedi. Mısır'da düzenli ve barışçıl bir geçişi temin etmenin önemine değinen Ban, "Tüm taraflara, gecikmeden böyle bir sürece girmeleri çağrısında bulunuyorum. Ortadoğu'da istikrarsızlığın tehlikesini küçümsememeliyiz" diye konuştu. BM Genel Sekreteri, BM'nin, Mısır halkının istekleri yönünde gereken cesur reformları desteklemeye hazır olduğunu ifade ederek, Mısır'da hem göstericilerin hem de gazetecilerin ifade özgürlüğünün tam anlamıyla korunması gerektiğini kaydetti. Ban ayrıca, Mısır hükümetinin, halkın isteklerini çok dikkatle dinlemesi gerektiğini sözlerine ekledi. -PROTESTOLAR 49 MİLYAR DOLARA MAL OLDU- Mısır'da düzenlenen yönetim karşıtı gösteriler nedeniyle 13 Arap borsası 49 milyar dolar zarar etti. Kuveytli araştırma şirketi KAMCO'nun yaptığı çalışmaya göre, 25 Ocak tarihinde 991 milyar doları geçen söz konusu 13 Arap borsasında işlem gören şirketlerin değeri 31 Ocakta 942 milyar dolara geriledi. En büyük kayıp, 32 milyar dolarla Körfez Bölgesindeki 9 ülke borsasında görüldü. Söz konusu 9 ülkedeki borsada işlem gören şirketlerin değeri 750 milyar dolara düştü. Arap dünyasının en önemli borsası Suudi Arabistan'da 21 milyar dolar, Mısır Borsası'nda da gösterilen ilk iki gününde 12 milyar dolar kayıp yaşandı. Çalışmaya göre, Tunus ve Mısır'da düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerin diğer bölge ülkelerine de sıçrayacağı endişeleri, yatırımcıların bölgeden sermayelerini çekmelerine neden oldu. Diğer Arap ülkelerinin borsaları ya çok küçük, ya da bu ülkelerde borsa bulunmuyor. Öte yandan Mısır Borsası Başkanı Khaled Serry Seyam, MENA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 27 Ocakta yönetim karşıtı gösteriler nedeniyle işleme ara verilen borsanın gelecek hafta Pazartesi günü açılabileceğini belirterek, borsanın tekrar açılmasının ardından 4 saat olan işlem süresinin üç saate indirileceğini ifade etti. Seyam, piyasaları korumak için hisse hareketlerini sınırlandırıcı ya da işlem hacmini kapsayan bir takım özel önlemler de alınabileceğini vurguladı.