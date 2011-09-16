-Tahrir Meydanı'nda Erdoğan'a sembolik ödül KAHİRE (A.A) - 16.09.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'deki ünlü Tahrir Meydanı'nda düzenlenen "Sıkıyönetime hayır" mitinginde devrimci gençler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için sembolik ödül töreni düzenledi. Mısır Yüksek Askeri Konseyinin, ülkedeki suç grupları gerekçe gösterilerek Mübarek dönemindeki Olağanüstü Hal Yasası'nı yeniden uygulamaya koymak istemesini protesto eden 3 bin kadar protestocu Tahrir Meydanı'nda toplandı. Protestocu gruplardan Devrim Gençleri Hareketi, 25 Ocak Devrimi sırasında desteklerinden dolayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sembolik bir ödül verdi. Gençlerin Erdoğan için düzenledikleri törende konuşan Devrim Gençleri Hareketi üyesi Ahmet Aşur, "Erdoğan, çok iyi bir lider. Kendisi Mısır devriminde bizlere destek ve moral verdi. Burada ödül töreni düzenliyoruz. Kendisine Tahrir Gençliği'nin alkışlarını hediye olarak sunuyoruz" dedi. Aşur'un kürsüden yaptığı konuşmanın ardından göstericiler, Erdoğan'a Tahrir Meydanı'ndan alkışlarını ödül olarak gönderdiler. Tahrir Meydanı'nda bugün yapılan gösteride çok sayıda Türk bayrağı ve Erdoğan posteri de göze çarptı. Meydana Erdoğan posterleri ile gelen Mısırlılar, "Biz Erdoğan'ı çok seviyoruz. Kahire'deki konuşması uzun yıllar hafızalarımızda kalacak" diye konuştu. Öte yandan ülkede bazı değişikliklerle uygulanmasına devam edilecek olan Olağanüstü Hal Yasası'nı 30 kadar parti, örgüt ve sivil toplum kuruluşu protesto ediyor. Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Tantavi aleyhine slogan atan gruplar, askeri yönetimin bir an önce yetkilerini sivillere devretmesini istiyor. Tahrir Meydanı'nda bugün cuma namazını kıldıran imam Mazhar Şahin de vaazında, sivillerin askeri mahkemede yargılanmasını eleştirerek, Askeri Konseye "Devrimin amacı hürriyetleri genişletmektir, kısmak değil. Bu durum gözardı edilemez" diye seslendi.