-TAHRİR MEYDANI'NDA 1 MİLYON KİŞİNİN TOPLANACAK ANKARA (A.A) - 08.07.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'nin Tahrir Meydanı'nda, 1 milyon kişinin cuma namazı sonrası yolsuzlukları protesto etmek için toplanması bekleniyor. El Arabiye televizyonunun internet sitesinde yer alan haberde, 6 Nisan Hareketi, Devrim Gençliği ve Hepimiz Halid Saidiz grupları öncülüğünde, bir milyon kişinin devrimin simgesi haline gelen Tahrir Meydanı'nda toplanacağı bildirildi. Müslüman Kardeşler, Selefiler ve Hristiyanların da söz konusu gruplara destek vereceği belirtilen haberde, bir milyon kişinin, bugünü "dıd fesad" (yolsuzluk karşıtı) günü ilan ettikleri, yoksullar için iyileştirmeler ile dışişleri bakanının görevini bırakması taleplerini de dile getirecekleri kaydediliyor.