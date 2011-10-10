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Dünya

Tahrir Meydanı ve çevresinde sokağa çıkma yasağı KAHİRE (A.A)

10 Ekim 2011 04:08

-Tahrir Meydanı ve çevresinde sokağa çıkma yasağı  KAHİRE (A.A)-10.10.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de Hristiyan göstericiler ile güvenlik güçleri ve "Baltacı" diye tabir edilen suç grupları arasında çatışmalar devam ederken, devlet televizyonu ERTU-1, Tahrir Meydanı ve çevresindeki caddelerde gece saat 02.00 (TSİ: 03.00) ile sabah saat 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.  Mısır Başbakanı İsam Şeref'in çatışmalar üzerine kabineden bazı bakanları acil toplantıya çağırdığı bildirildi. Mısır'ın Asvan kentinde Hristiyanlar'a ruhsatsız bir ibadethanenin valik tarafından yıkılmasını protesto eden Hristiyan göstericiler, başkent Kahire'de Pazar günü akşam saatlerinden itibaren güvenlik kuvvetleri ile çatışmaya başlamışlardı.  Mısır Sağlık Bakanlığı yetkilileri olaylarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'e yakın kişinin de yaralandığını açıkladı. 

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