Tahrir Meydanı eylemlerinin 5. yılında protesto gösterileri yapıldı

Mısır'da Hüsnü Mübarek yönetimini deviren Tahrir Meydanı eylemlerinin beşinci yıldönümünde yapılan eylemlere karşı ülke genelinde alınan güvenlik önlemlerinin arttırıldığı bildirildi.

BBC Tüekçe'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi yönetimi, ülkenin büyük kentlerinde gösterileri engellemek için ordu ve polis gücünü arttırdığı aktarıldı. Polis, devrimin sembolik noktalarından Kahire’deki Tahrir Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemi aldı. Askeri darbeyle iktidara gelen Devlet Başkanı Sisi yönetimindeki güvenlik güçleri, son günlerde başkent Kahire'de beş bine yakın eve baskın düzenledi.

Sivil toplum kuruluşu Uluslararası Af Örgütü, Mısır'daki durumun giderek kötüleştiğini savundu ve "Devrim umutlarının boşa çıkmasının ardından, Sisi ülkeyi bir polis devletine çevirdi" dedi.

Sisi Mısır'da seçimlerle başa gelen Muhammed Mursi yönetimini 2013 yılında askeri darbeyle devirerek 2014 yılında başa geçmişti.

Mısır'da Müslüman Kardeşler hareketi yasaklandı, binlerce üyesi tutuklandı ve Mursi dahil yüzlercesi idama mahkum edildi.

Sisi, Tahrir Meydanı eylemlerini anmak için gösteri yapmaya hazırlananlara sert bir yanıt vereceklerini söyledi.

Sisi dünkü açıklamasında "Mısırlılar demokrasi ve özgürlük değerlerini sürdüren sivil, modern ve gelişmiş bir devlet inşa ediyor" demişti.