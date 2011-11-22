Tahrir Meydanı eski günlerine döndü!

T24

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En az 24 kişi hayatını kaybetti





Hükümet istifa etmişti



Uluslararası Af Örgütü'nden suçlama



Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce Mısırlı askeri yönetimin görevden inmesi çağrısıyla eylemlerini bugün de sürdürüyor. Protesonun liderleri Kahire'nin merkezindeki meydanda bugün bir milyon kişinin toplanmasını istediklerini söylüyorlar. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan haber şöyle:Mısır'daki protestoların kalbi sayılan Tahrir Meydanı yeniden gösterilerin başladığı ocak ayındaki günlerine döndü. Dün gece yaklaşık 20 bin protestocu soğuğa aldırmadan geceyi meydanda geçirdi. Kendilerini yıldırmak için güvenlik güçlerinin çemberi giderek daralttığını kaydeden bir protestocu "Bizi meydanda abluka altına almaya çalışıyorlar" yorumunu yaptı.Bugün Tahrir Meydanı'nda yaklaşık 38 muhalif örgüt tarafından yapılan çağrıyla kitlesel bir gösteri düzenlenmesi planlanıyor. Ülkede etkili olan Müslüman Kardeşler hareketi gösterilere katılmayacağını duyurdu. Müslüman Kardeşler'in pazartesi günü ilk turu yapılacak olan parlamento seçimlerinden iyi sonuçlar almayı hesap ettiği belirtiliyor. Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin ardından yapılacak ilk seçimler üç aşamada gerçekleştirilecek.Tunus Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Mısır’da üç gündür süren protestolarda en az 24 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi de yaralandı. Eylemciler ise ölü sayısının en az 33 olduğunu belirtiyor. Tahrir Meydanı'nın yakınında yaralılara müdahale edebilmek için geçici bir klinik kuruldu.Eylemciler askerî yönetim istemediklerini belirterek Askerî Konsey Başkanı Muhammed Hüseyin Tantavi'nin istifasını talep ediyor. Protestocuların pankartlarında "Mısır Mısırlılarındır" ve "Tüm Mısırlılar siviller tarafından yönetilen bir Mısır istiyor" sloganları göze çarpıyor.Yaşanan olaylar üzerine Başbakan İsam Şeref yönetimindeki hükümet dün istifa ettiğini duyurmuştu. Hükümetin istifasının Yüksek Askerî Konsey tarafından da kabul edilmesi gerekiyor. Ancak konsey bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. Konseyin yeni bir başbakan üzerinde uzlaştıktan sonra kararını kesinleştireceği tahmin ediliyor.Yüksek Askerî Konsey yaşanan krizin ardından siyasi partilere diyalog çağrısı yaptı. El Cezire televizyonunun verdiği bilgilere göre halk demokratik sürecin devamının temin edilebilmesi için sükûnete davet edildi. Konsey geçtiğimiz günlerde hayatını kaybedenler nedeniyle duyduğu "derin üzüntüyü" de dile getirdi. Ayrıca protestocular ve güvenlik güçleri arasında yaşanan kanlı çatışmaları inceleyecek bir komisyonun kurulacağı belirtildi.Uluslararası Af Örgütü’nden Mısır'daki askerî yönetime ağır suçlamalar geldi. Örgüt hazırladığı raporda askerî konseyi barışçıl gösterileri düzenli olarak şiddet kullanarak bastırmakla suçluyor. 62 sayfalık raporda geçtiğimiz aylarda 12 binden fazla sivilin askerî mahkemelerde adil olmayan bir şekilde yargılandığı ve işkencenin de uygulanan yöntemlerden biri olduğu bilgisine yer veriliyor."Yeni iktidar sahipleri Mübarek dönemindeki baskı geleneği sürdürdü" diyen Uluslararası Af Örgütü Mısır Uzmanı Henning Franzmeier, askerî konseyin verdiği insan haklarına uygun davranma sözünü hiçbir şekilde yerine getirmediği uyarısını yaptı. Franzmeier "Aksine bazı hallerde insan hakları konusunda geçmiştekinden de kötü olaylar yaşanıyor" şeklide konuştu.Hüsnü Mübarek'in halk ayaklanması sonucu geçtiğimiz şubatta devlet başkanlığından indirilmesinin ardından askerî konseyin yönetimi devralması da Tahrir Meydanı’nda haftalar boyunca protesto edilmişti.