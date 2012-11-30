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Dünya

Tahrir Meydanı yine gösterilere sahne oldu

Mursi'nin yetkilerini yargı denetimi dışında bırakma kararlarının protesto edildiği gösteride, 'anayasa geçersiz!', 'halk rejimi devirmek istiyor' sloganları atıldı

30 Kasım 2012 23:17

Cumhurbaşkanı Mursi'nin yetkilerini yargı denetimi dışında bırakma kararıyla hızlıca hazırlanan yeni anayasa, Mısır'daki siyasi gerilimi artırdı.

Muhaliflerin Tahrir Meydanı'nda son dönemin en büyük gösterisini düzenledikleri bildirildi.

Tahrir Meydanı'ndaki gösteride yüzbini aşkın kişi Cumhurbaşkanı Mursi'yi protesto ettiği duyuruldu.

Mursi'ye atfen "Firavun" posterlerinin taşındığı gösteriye muhalefet liderlerinin de katıldığı belirtildi.

Gösteride "anayasa geçersiz!", "halk rejimi devirmek istiyor" sloganları atıldı.

Yeni anayasa taslağı, 19 saatlik görüşmenin ardından 200 kişilik konsey tarafından kabul edildi. Taslakta önceki anayasada olduğu gibi, "yasalar kaynağını İslam hukukundan alır" maddesi yer aldı.

Anayasaya göre, cumhurbaşkanının görev süresi iki dönemle sınırlanırıldı.

Hakaret suçunu düzenleyen maddenin basın özgürlüğünün törpülenmesinde kullanılacağı endişesiyle basın haftaya greve gidecek.

Salı günü 11 gazetenin piyasaya çıkmayacağı çarşamba günü ise 3 televizyon kanalının yayını keseceği duyuruldu.

Anayasa taslağı yarın Mursi'nin onayına sunulacak. Mursi de bunu aralık ayının ortasında referanduma götürecek.

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