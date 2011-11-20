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Dünya

‘Tahrik edici göz’e yasak!

Şeriat kurallarının en sert şekilde uygulandığı ülkelerden Suudi Arabistan’da kadınlara yönelik yasaklara bir yenisi daha ekleniyor.

20 Kasım 2011 02:00

 

T24- Şeriat kurallarının en sert şekilde uygulandığı ülkelerden Suudi Arabistan’da kadınlara yönelik yasaklara bir yenisi daha ekleniyor. Ülkenin tamamında kadınların sokaktayken başlarını açmalarına izin verilmiyor. Birçok kentte de kadınlar yüzlerini de örtmeye mecbur tutuluyor. Ancak ülkede gündeme gelen yeni yasayla “tahrik edici gözlere sahip kadınların gözlerini de örtmeleri” tartışılıyor.



Vatan'ın haberine göre, yasağın gündeme gelmesine ise geçen hafta bir polisle vatandaş arasında çıkan kavga neden oldu. Ülkenin güneyindeki Hael bölgesinde yaşanan olayda bir ahlak polisi, eşiyle birlikte yürüyen bir Suudi’ye “Eşinin gözleri tahrik edici. Yüzünü örtsün” uyarısında bulundu.


Suudi adam buna itiraz edince polisle aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve adam sırtından ve elinden bıçaklanarak yaralandı. Bunun üzerine konu yargıya gitti ve şeriat mahkemesi “polisin yetkilerini kullanarak uyarı yaptığına” hükmetti.



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