T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tahran'ın güneyinde asitli saldırı düzenlendi; 16 kişi yaralandı

İran'da dün iki ayrı noktada terör saldırısı düzenlenmişti; saldırıları IŞİD üstlenmişti

08 Haziran 2017 13:11

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde bu sabah saatlerinde "asitli saldırı" düzenlendi. İlk gelen bilgilere göre saldırıda en az 16 kişi yaralandı.

Tesnim Haber Ajansı'nın abonelerine servis ettiği haberde, motosikletli bir sürücünün, yol kenarında bekleyen kalabalığın üzerine "asit" olduğu belirtilen bir sıvı attı. Adliyeden yapılan açıklamada saldırganın gözaltına alındığı duyuruldu. Saldırının terörizmle bağlantılı olmadığı ifade edildi. Fars Haber Ajansı da saldırganın eşi ile tartışması sonrası öfkelenerek, evinden getirdiği asitli sıvıyı eşinin de bulunduğu kalabalığa savurduğunu aktardı.

Tahran'da dün iki ayrı noktaya saldırı düzenlenmişti. İran Meclis'i ve Ayetullah Humeyni Türbesi önünde düzenlenen saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetmişti. Her iki saldırıyı da terör örgütü IŞİD üstlenmişti. 

 

ETİKETLER

İranTahranasitli saldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24