Tahran’dan Erdoğan’a fahri hemşerilik

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın başkenti Tahran’ın "fahri hemşerisi" ilan edildi.



Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bager Galibaf, Başbakan Erdoğan’ın Davos’taki panelde yaptığı konuşma ve İsrail saldırılarına gösterdiği tepkiden dolayı, kendisine "fahri hemşerilik" unvanı verdiklerini söyledi.



Galibaf, Başbakan Erdoğan’a hitaben, "Kudüs’ün işgalcileri karşısındaki, değerli ve cesurca tutumunuz, özgürlükten yana ve hür düşünceli tüm insanların kalbini hoşnut etmiştir. Türkiye Başbakanı’nın savunmasız çocuk, kadın ve yaşlıların katledilmesine sessiz kalamayacağını vakarlı tutumunuzla gösterdiniz" ifadesini kullandı.



Galibaf, Başbakan Erdoğan’a Tahran Belediye Başkanı ve halkın bir temsilcisi olarak teşekkür etti.

