Tahran’dan Erdoğan’a fahri hemşehrilik

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'ın ‘fahri hemşehrisi’ ilan edildi.



Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bager Galibaf, Başbakan Erdoğan'ın Davos'taki panelde yaptığı konuşma ve İsrail saldırılarına gösterdiği tepkiden dolayı, kendisine "fahri hemşehrilik" unvanı verdiklerini söyledi.



Galibaf, Başbakan Erdoğan'a hitaben, "Kudüs'ün işgalcileri karşısındaki, değerli ve cesurca tutumunuz, özgürlükten yana ve hür düşünceli tüm insanların kalbini hoşnut etmiştir. Türkiye Başbakanı'nın savunmasız çocuk, kadın ve yaşlıların katledilmesine sessiz kalamayacağını vakarlı tutumunuzla gösterdiniz" ifadesini kullandı.



Başbakan Erdoğan'a Tahran Belediye Başkanı ve halkın bir temsilcisi olarak teşekkür eden Galibaf, Davos'taki tutumu, "Türk halkının, Filistinlileri himayesinin tamamlayıcısı olarak" gördüklerini söyledi.



Bu arada Başbakan Erdoğan'a teşekkür için, öğrenci birlikleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğine bugün de çelenk bırakıldı.

