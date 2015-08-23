Tahran'daki İngiltere Büyükelçiliği 4 yıl aradan sonra yeniden açıldı

İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği, dört yıl aradan sonra yeniden açıldı. Açılış için düzenlenen törene, İngiliz Dışişleri Bakanı Philip Hammond da katıldı.

2011 yılında bir grup göstericinin düzenlediği saldırıdan sonra İngiltere, Tahran'daki büyükelçiliğini kapatmış; İran'ın Londra Büyükelçiliği de kapatılarak, İranlı diplomatlar ülkede istenmeyen kişi ilan edilmişti.

Ahmedinejad döneminin sona ermesinden sonra göreve gelen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin selefine oranla daha ılımlı politikalar izlemesiyle Tahran ve Londra arasındaki diplomatik ilişkiler en düşük seviyede de olsa geçen yıl şubat ayında tekrar başladı.



Son olarak İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, resmi ziyaret için Tahran'a gitti. 12 yıl aradan sonra İran'ı ziyaret eden ilk İngiliz dışişleri bakanı olan Hammond'ın katıldığı törenle İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği yeniden faaliyetine başladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Tahran'da İngiltere Büyükelçiliğinin resmen açılmasının ardından bir grup İranlı, büyükelçilik önünde açılışı protesto etti. "Kahrolsun İngiliz" sloganları atan 30-40 kişilik protestocu grup polisin uyarılarıyla dağıldı. Güvenlik güçlerinin göstericilerden 10 kişiyi göz altına aldığı bildirildi.

Tahran Valiliği Siyasi ve Seçim Direktörü Muhammedrıza Yusufi, ülkenin resmi haber ajansı İRNA'ya yaptığı açıklamada, yapılan gösterinin kanunlara aykırı olduğunu, bu konuda Tahran Valiliğine ulaşmış bir izin talebi bulunmadığını kaydetti.