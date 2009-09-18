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Dünya

Tahran'da Reformcular polisle çatışıyor

İran'da yapılan Kudüs gününde olaylar çıktı. Muhalefet yandaşları, Ahmedinejad yandaşlarıyla çatışıyor.

18 Eylül 2009 03:00

İran'da ramazan ayının son cuma günü yapılan Kudüs gününde olaylar çıktı. Muhalefet yandaşları hem güvenlik güçleri hem de Cumhurbaşkanı Ahmedinejad yandaşlarıyla çatışıyor.

Tahran'da Musavi yandaşları ve polis arasında çatışma çıktı.

"Dünya Kudüs Günü" yürüyüşü için Başkent Tahran'da yüzbinlerce kişi sokaklara çıktı.

Filistin halkını desteklemek için yapılan etkinliklere bu yıl Reformcu cephenin liderleri ve yandaşları da katılıyor.

Reformcu Cumhurbaşkanı Adayı Mir Hüseyin Musavi yandaşlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı yönünde haberler geliyor.

İran güvenlik güçleri 10'dan fazla Reformcuyu gözaltına aldı. Cumhurbaşkanı Ahmedinejad yandaşlarıyla Reformcular arasında da çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda en az iki kişi yaralandı. Olayların daha da büyümesinden endişe ediliyor.

Son 25 yıldır, Kudüs Günü Cuma Hutbesi'ni Reformcu kanada destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani veriyordu. Ancak bu kez hutbeyi muhafazakar Ayetullah Ahmed Hatemi'nin vereceği açıklandı.

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