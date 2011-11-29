-Tahran'da öğrenciler, İngiliz Büyükelçiliği'ne girdi TAHRAN (A.A) - 29.11.2011 - İran'ın başkenti Tahran'da bir grup öğrencinin İngiliz Büyükelçiliği'ne girdiği bildirildi. Londra'nın İran'a yönelik yaptırım kararlarını protesto eden göstericiler, büyükelçilik binasındaki İngiliz bayrağını indirerek yerine İran bayrağı çektiler. Elçiliğin camlarını kıran ve belgeleri pencereden dışarı fırlatan göstericiler, İngiliz ve İsrail bayraklarını yaktılar. "İngiltere'ye ölüm" sloganları atan göstericilerle polis arasında arbede çıktığı bildirildi. Devlet televizyonu görüntüleri canlı geçti. İran'da meclis, iki gün önce İngiltere ile diplomatik ilişkileri maslahatgüzarlık seviyesine düşürmeyi öngören tasarıyı oy çokluğuyla kabul etmiş ve İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini iki hafta içinde sınır dışı etme kararı almıştı.