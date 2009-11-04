Tahran'da Musevi yanlıları polisle çatışıyor

İran’ın başkenti Tahran’da, hükümet aleyhine sloganlar atan muhalefet lideri Mir Hüseyin Musevi yanlıları ile polis arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Reuters ajansının görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, yüzlerce Musevi yanlısının “yasadışı toplanma” yasağına rağmen bir araya gelerek, “Diktatöre ölüm” şeklinde slogan attıkları, polisin de kalabalığı dağıtmaya çalıştığı ve göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtildi.

ABD’nin Tahran Büyükelçiliğinin 4 Kasım 1979’da İranlı öğrencilerce basılmasının 30. yıl dönümü olan bugün, Tahran’da öğrenci birlikleriyle sivil toplum kuruluşlarının ABD’yi protesto gösterileri düzenlemesi bekleniyor.

Polis ateş açtı



İran’ın başkenti Tahran’da, muhalefet lideri Mir Hüseyin Musevi yanlılarına polisin ateş açtığı öne sürüldü.

Reformcuların internet sitesi Mowjcamp, “Polis, Haft-e Tir meydanında göstericilere ateş açtı. Bazı kişiler yaralandı” diye duyurdu.

Görgü tanıkları, izinsiz toplanma yasağına rağmen Musevi yandaşlarının Tahran sokaklarına çıkarak hükümet aleyhine sloganlar attıklarını söylemişti.

Binlerce polis ve Besiç milislerinin önlem aldığı sokaklardaki kalabalığı dağıtmak için polisin gözyaşartıcı gaz kullandığı kaydedilmişti.

Bu arada bir görgü tanığı, şu ana kadar en az 5 göstericinin gözaltına alındığını öne sürdü.

ABD’nin Tahran Büyükelçiliğinin 4 Kasım 1979’da İranlı öğrencilerce basılmasının 30. yıl dönümü olan bugün, Tahran’da öğrenci birlikleriyle sivil toplum kuruluşlarının ABD’yi protesto gösterileri düzenlemesi bekleniyor.

Kerrubi de gösterilere katıldı



İran’da Haziranda yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz eden reformcu aday Mehdi Kerrubi, Tahran’daki gösterilere katıldı.

Reformcuların internet sitesi Mowjcamp, Kerrubi’nin Tahran’ın merkezindeki meydanda bulunan göstericilere katıldığını ve göstericilerin eski Amerikan Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçtiğini aktardı.

Mowjcamp, diğer cumhurbaşkanı adayı Mir Hüseyin Musevi yanlılarının da polisle çatıştığını, polisin ateş açtığını ve yaralılar bulunduğunu öne sürmüştü.

ABD’nin Tahran Büyükelçiliğinin 4 Kasım 1979’da İranlı öğrencilerce basılmasının 30. yıldönümü olan bugün, Tahran’da öğrenci birlikleriyle sivil toplum kuruluşlarının ABD’yi protesto gösterileri düzenleyeceği açıklanmıştı. Muhalefet de, yandaşlarını sokağa çağırmıştı.