Tahran'da Meclis'e ve Humeyni'nin mezarına IŞİD saldırısı; en az 12 kişi hayatını kaybetti, 47 yaralı!

İran'ın başkenti Tahran'da bugün iki noktada kalaşnikofların da kullanıldığı canlı bomba saldırısı düzenlendi. İki saldırıda toplam 12 kişi hayatını kaybederken 47 kişi yaralandı. İlk saldırı İran Meclisi'nde gerçekleşirken ikinci saldırı yaklaşık yarım saat sonra Ayetullah Humeyni Türbesi önünde düzenlendi. İran İstihbarat Bakanlığı, saldırılardan önce yapılan operasyonda üçüncü bir saldırıyı düzenlemeye hazırlanan terörist timin yakalandığını açıkladı. Her iki saldırının da 4'er kişiden oluşan iki terörist timin düzenlediği belirtildi. İkinci saldırının canlı bomba eylemi olduğu bildirildi. Ölenlerden birinini Meclis'teki koruma görevlisi olduğu ortaya çıktı.Ayrıca türbede kendini patlatan canlı bombanın kadın kılığına girerek kamufle olduğu bildirildi. Meclis'teki rehine krizi, 4 saldırganın da öldürülmesiyle sona erdi. Öte yandan IŞİD, İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'nde düzenlenen saldırıyı üstlendi.

İlk saldırı Meclis'e

Sputnik Haber Ajansı'nın abonelerine servis ettiği haberde ise söz konusu saldırıda yaralanan iki kişinin de milletvekili olduğu aktarıldı. Tahran Milletvekili İlyas Hezreti saldırganlardan ikisinin kalaşnikof, birinin ise tabanca taşıdığını açıkladı. Saldırganların Meclis'e kadın kılığında girdiği belirtildi.

Meclis'teki saldırıda 7 kişinin öldüğü iddia edilirken 8 kişinin de rehine alındığı kaydedilmişti. Yanında 4 rehine bulunduğu ifade edilen saldırganların bulunduğu Meclis'te bulunduğu bölüme operasyon düzenlendi. Rehine krizi operasyonla sona ererken Tesnim Haber Ajansı muhabiri Meclis'in bir süre kapatıldığını ve milletvekillerinin çıkışına izin verilmediğini bildirdi.

Bir saldırı da Humeyni'nin anıt mezarında

Tahran'ın güneyinde bulunan Humeyni'nin türbesinde canlı bomba saldırısı düzenlendi. Reuters'a göre Humeyni'nin türbesine ise 4 saldırgan girmeye çalıştı. Saldırganlardan birinin intihar bombacısı olduğu öğrenildi. Press TV, Humeyni'nin türbesine saldıranlardan birinin ise siyanür içerek intihar ettiğini aktardı. Canlı bombanın kadın olduğu bildirildi. Humeyni türbesine saldıran dört saldırgandan ikisinin gözaltına alındığını, Kendini patlatan intihar bombacısının kadın olduğu bilgisini paylaşıldı. Olayda toplamda, 1 ölü 5 yaralı olduğu ifade ediliyor.

Reuters muhabiri: Devrim Muhafızları güçlenecek

CNN Türk'te canlı yayına katılan Reuters muhabiri Perisa Hafizi şunları söyledi:

"Bu konu İran'da olayları karıştıracak. Devrim Muhafızları güçlenecek ve baskı artacak."

IŞİD saldırıyı üstlendi

IŞİD, İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'nde düzenlenen saldırıyı üstlendi. IŞİD'e ait olduğu bilinen sosyal medya hesabında, "Tahran'ın merkezindeki Meclis ve Humeyni Türbesi saldırısını İslam devleti savaşçıları yaptı" ifadesi kullanıldı.

Tahran Valiliği'nden açıklama

Humeyni Türbesi'ndeki saldırıyla ilgili Tahran Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırganlardan birinin Humeyni Türbesi önünde üzerindeki bombayı patlatarak bir işçinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

İran'dan resmi açıklama

Başkenti Tahran'da düzenlenen eş zamanlı saldırıyla ilgili İran'dan ilk resmi açıklama geldi. İran İstihbarat Bakanlığı saldırıların terörist gruplar tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

"Saldırılar önce operayon düzenledik"

İran İstihbarat Bakanlığı Tahran’da düzenlenen terörist saldırılar öncesi başka bir grup teröristi etkisiz hale getirdi. İran İstihbarat Bakanlığı bu sabah Tahran’da gerçekleşen çifte saldırı öncesi bir grup teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. İstihbarat Bakanlığı henüz operasyonun detaylarına ilişkin bir açıklama yapmadı. İstihbarat Bakanlığı Antiterör Genel Müdürü'nün yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen bu teröristlerin 3 operasyon planladıkları belirtildi.

Uzman görüşü: Suudi Arabistan bunu yapıyor

Yaşanan saldırıları Habertürk TV'ye değerlendiren Prof. Dr. Ahmet Uysal, "Suudi Arabistan açık açık söylüyor. Çok üst düzey bir yetkili, savaşı İran'ı taşıyacağız demişti. Suudi Arabistan bu konuda tecrübelidir. Suudi Arabistan bunu yapıyor. Her ne kadar İran yönetimi kapalı bir rejim de olsa, internet çağında haber alınabiliyor ama biraz daha sağlıklı bilgiler almamız lazım. İran'ın şahin bir yönetim anlayışı var. Bu hem mezhep hem de milliyetçilikle beslenen bir anlayış. Bu terör saldırısından sonra nasıl bir tavır sergileyecekleri önemli. Ben çatışmanın devam edeceğini düşünüyorum. İki seçenek var. Biri Suudi Arabistan'a mesaj vermek diğeri Amerika'ya mesaj vermek" ifadelerini kullandı.

"İran'a 'Düşündüğün kadar güçlü değilsin' mesajı"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serhan Afacan: Saldırının 3 noktada olduğunu anlıyoruz. Dönüm noktasıdır çünkü şimdiye kadar İran'da terör örgütlerinin yaptığı eylemlere baktığımızda bu kadar örgütlü bir şey görmüyorsunuz. Daha çok bomba açıp kaçma eylemleri yapılıyordu. Seçilen yerler itibariyle neredeyse devletin kalbi. Humeyni'nin mezarlığı son derece korunan bir yerdir. İran'a bu anlamda çok ciddi bir mesaj verilmiş oldu. Özellikle 2014'te IŞİD'in bölgeye musallat olmasından günümüze kadar özellikle, "bölge yanıyor ancak İran istihbari yetenekleri ile ülkede saldırı gerçekleştirilmesinin önüne geçmiştir" deniliyordu. Bu İran'a "çok da düşündüğün kadar güçlü değilsin" mesajı veriyor.

"İran'ın 'Ülke içi güvenlik' stratejisinin çöktüğü görülüyor"

İran Dış Politikalar Koordinatörü Dr. İsmail Sarı: Hem mekansal anlamda hem de zamansal anlamda önemli bir nokta. Hem mekanlar sembolik hem de Katar krizinin olduğu dönemde olması İran'a bir takım mesajlar verildiğini gösteriyor. Bunun arkasında Suudi Arabistan olabilir, ABD olabilir ama sonuçta mesaj ortada. İran'ın, ülke güvenliğini korumak amacıyla ön hatlar kurarak ülkenin içinde güvenlik krizinin olmasına engel olma üzerine kurulmuş bir stratejisi vardı. En azından bu stratejinin çöktüğü görülüyor. İran'ın sınırlandırılması, bölgede izole edilmesi, Trump'ın gezileri ile beraber anti-İran kampının kurulması ile İran'a biz sadece söylem değil, fiiliyata da geçtik mesajı veriliyor. 3 saldırı, çok önemli noktalar.

"Molla rejimi karşıtı güçlerin bildirisi"

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: "İran'daki saldırıları DEAŞ (IŞİD) üstlenmiş gözükse bile, saldırıların "İran içinde Molla Rejimi karşıtı güçlerin", "Silahlı Eylem ve Silahlı Ayaklanma Bildirisi"nin sonrasına denk gelmesi dikkat çekiyor. En büyük düşman ilan ettiği Rafizilere şu ana kadar İran'da saldırmayan IŞİD neden şimdi İran'da saldırıyor? IŞİD'in her zaman İran'a saldırı yapma kabiliyeti vardı. Ama yapmadı?"